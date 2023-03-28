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人生不能只會「猛踩油門」 養成這習慣才能勝出

記者張聲肇 / 即時報導
冥想打坐、瑜伽、寫日記、戶外散步，把這些列為每日功課，經常實踐「復原」的人，就是收穫最豐碩的人。取自pexels
冥想打坐、瑜伽、寫日記、戶外散步，把這些列為每日功課，經常實踐「復原」的人，就是收穫最豐碩的人。取自pexels

成功之路，是堅毅奮鬥和努力不懈舖成的。可不是？大家都這麼說。

百萬富翁和奧運獎牌得主無不強調，對自己狠些，比對手下更大的功夫；發揮潛力，全力拼搏，這兩點十分重要。

但是，績效心理學專家沙奇斯（Sarah Sarkis）說，雖然不無道理，一勁兒的努力，卻不是高成就者和凡夫俗子最大的差別所在，「康復」（recovery）才是。

沙奇斯是績效教練公司Exos的高階主管。她公司的團隊有營養師、物理治療師、健康專家，教導職業足球聯盟球員、英特爾和Humana等財星百強公司的高階主管，以及其他專業人士，如何在壓力極大的環境中勝人一籌。

她說，「我們誤以為要成功就要不斷踩油門往前衝，沒踩油門的時候，反而心緒複雜，認為自己很懶、不專心、不夠自律。錯了，都不是。」

她說，我們忙昏頭、太緊張的時候，心裡頭最不可能產生的念頭就是「復原」或休息。可是，偏偏就是那些把休息當做最優先事項來辦的人，才是各行各業裡面「最頂尖拔粹也最快樂」的人。

不少研究指出，拼命工作不知休息會減低生產力，降低創造力，惡化緊張壓力。

專家說，行程表不必來個大翻修，才能擠出休息時間。沙奇斯鼓勵客戶稽核一下精力用到哪裡去了：多數時間和注意力如何用？用在哪裡？哪些活動讓你覺得耗盡力氣？什麼事情讓你最來勁？

她說，用加分、減分法算：花在有利心理和身體健康的時間，例如，睡眠和運動，就加一分；有害健康的事，如加班到很晚、不吃某頓飯，就給自己減一分，每天的活動計算一次，一週總結下來，很容易看出利弊所在，也就知所改進了。

到最後，她說，會看出「康復」這回事，原來就是「讓精力或能量不斷加分」的最佳辦法。

她建議冥想打坐、瑜伽、寫日記、戶外散步，把這些列為每日功課，像看醫生、和老闆開會的「必做」事項。

你可為「歇會兒吧」感到坦然無愧於己的話，不管需做什麼，都值得去做。經常實踐「復原」的人，就是收穫最豐碩的人。沙奇斯認為，要出人頭地，「就要把這當做不容讓步的事，融入日常作息。」

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