年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

超市常見的草莓與藍莓都被驗出農藥殘留。取自pexels

藍莓列入「農藥量大組」，草莓、菠菜和青豆（green beans）照舊也在「年度12毒」名單。如何免毒？專家建議多吃有機農產品。

非營利組織「環境工作團體」（Environmental Working Group）根據農業部 檢驗46樣蔬菜水果4萬6569個樣本後的資料，提出2023年消費指南，提醒民眾哪些蔬果殺蟲劑殘留量最大。農業部針對251種殺蟲劑成分檢驗樣品。

去年，草莓和菠菜分居「年度12毒」頭兩名，今年繼續獨占鰲頭，接著是甘藍（kale）、羽衣甘藍（collard）和芥菜（mustard）三樣青菜，接下來是桃子、梨子、橘子、油桃（ nectarines）、蘋果、葡萄、彩椒和辣椒、櫻桃，而藍莓和青豆分居第11名和12名。

這12樣常見蔬果，共被驗出有210種殺蟲劑。甘藍等三青菜含103種，辣椒和彩椒含101種，包括老早就被環保署禁用的殺蟲劑成分。

「環境工作團體」前副會長胡里翰（Jane Houlihan）強調，殺蟲劑設計的目的就是毒，「不是有意用來傷害有機體，但內含的毒性不利兒童健康，可能釀成荷爾蒙失調、癌症 ，或對腦部發展及神經系統造成傷害。」

「環境工作團體」2023年度報告也列出前15名「乾淨食物榜」，都是傳統農耕法生產的蔬果。這15種含毒量較輕蔬果的樣品，有65%驗不出有殺蟲劑的殘留。

其中第一名是酪梨，其次是甜玉米，接下來依序是鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍甜豆、蘆筍、哈密瓜、奇異 果、包心菜、洋菇、芒果、甘藷、西瓜和胡蘿蔔。

專家說，少吃含農藥殘留的蔬果，對孕婦與兒童特別重要。發育期的兒童最需要多種營養，但一旦攝入農藥成分，對身體的傷害較大。

但是，也不能因為「毒12」的農藥殘餘就避吃這些蔬果，畢竟，其營養成分仍是人體所需。那怎辦？改吃有機農產，毒物學家特姆欽（Alexis Temkin）說，科學一再證明，改吃有機蔬果的人，尿裡驗出的農藥含量「很快就減低。」