迎接假期 讓家裡舒適溫暖升級的10種方法

讓家裡變得更溫暖舒適又充滿濃濃節慶氛圍嗎？更換抱枕和毯子，或將大自然請進屋內，都是好點子。取自pexels

聖誕佳節到來，想讓家裡變得更溫暖舒適又充滿濃濃節慶氛圍嗎？專家提供以下幾種既簡單又快速的居家布置之道，讓你家今年聖誕氣氛「升級百分百」！

* 擺放蠟燭。室內設計師哈卡松恩（Anna Hackathorn）說：「蠟燭是讓家裡增添歡樂氣氛的經典作法」，她最喜歡將一把10來支不同高度的白色柱狀蠟燭，集中擺放在餐桌中央的大盤子上。室內設計師惠勒（James Wheeler）建議，「選擇一款讓人與季節聯想的香味蠟燭，如南瓜、香料蘋果 ，營造氛圍，房內也會有滿滿暖意。」

* 更換抱枕和毯子。將家裡輕質棉布和亞麻質地的抱枕、毯子，換成舒適厚實的針織、天鵝絨或色彩鮮艷格子圖案，就能毫不費力地添加漂亮節日色彩，營造溫暖感受。在聖誕樹底部添加超大針織毯來代替樹裙，也是妙招。

* 考慮添置酒吧推車。在家中過道或入口處擺放一個滿載飲品、酒類、熱巧克力的酒吧手推車，鼓勵來客自助，隨時小酌、開趴、感受溫暖佳節。

* 將家中擺設換成具季節性色彩和主題的藝術品。也可以考慮更新所有鑲框的家庭照片，讓來訪親友透過相片了解你過去一年的足跡。

* 在臥室裡放置聖誕樹，躺在床上也有好好過節的輕鬆感受。在爐子上DIY燉煮節日百花香，整間屋子立即舒適加分，更像聖誕節 。

* 將大自然請進屋內。惠勒建議到戶外撿拾捲曲的樹枝或各種秋天色調的綠色植物，成堆擺放在家中角落；簡簡單單就能讓家中獨樹一格。

* 展示砍伐的木材。家中若有壁爐，可以用天然材質的籃子儲存木柴，既能增加質感，還可保持整潔。

* 在門和入口通道處懸掛燈飾。沒有什麼比聖誕燈飾的柔和光芒更溫暖舒適的了。結合閃爍的燈光和花環來裝飾家中每個門口和入口，過節暖意滿滿。