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10種秋季多年生花卉 讓自家花園也換季

編譯徐薏茹 / 即時報導
秋天到了，自家花園也要跟著換季，種上不同植物。圖為紫苑。取自excels
秋天到了，自家花園也要跟著換季，種上不同植物。圖為紫苑。取自excels

秋季到來，自家花園也要跟著換季，The Family Handyman網站推薦十種秋季開花的多年生花卉，提供還沒拿定主意的朋友參考。

紫苑 (Asters)

紫苑開花期為8月末至9月，生長地區主要位於聯邦農業部(USDA)植物耐寒區第4區到第8區。推薦種植Purple Dome品種；雖然許多紫苑品種可以長到3、4呎高以上，但須注意Alert品種只有1呎高。紫苑可以在花圃周圍自行播種繁殖，假使不需要太多紫苑，記得在開花後砍掉種子頭。

一枝黃花。取自pexels
一枝黃花。取自pexels

一枝黃花 (Goldenrod)

一枝黃花有許多品種，主要分布於農業部植物耐寒區第4區到第8區。

Fireworks是相當受歡迎的品種，可長到3呎高；Solar Cascade是辛辛那堤動物和植物園(Cincinnati Zoo & Botanical Garden)也有種植的較新品種。

大多數一枝黃花可藉由地下根莖繁衍，假使花叢生長過大能夠輕鬆拔除。

菊花。取自pexels
菊花。取自pexels

菊花 (Chrysanthemums)

菊花主要分布於植物耐寒區第5區到第9區，某些品種如Igloo可以在更冷的第3、4區生存，在陽光照射充足的條件下多能繁榮生長。

紫八寶。GettyImages
紫八寶。GettyImages

紫八寶 (Tall Sedum)

紫八寶(Hylotelephium屬)主要分布於植物耐寒區第4區到第9區，適合在乾燥、日曬充足的地區種植，可生長至1到2呎高，形成星型花簇。Autumn Joy是其經典品種。

秋牡丹。取自pexels
秋牡丹。取自pexels

秋牡丹 (Japanese Anemone)

秋牡丹又稱作風之花(windflowers)，主要生長於植物耐寒區第4區到第7區，適合種植在有部分陰影、排水良好且不乾燥的地區。

Honorine Jobert品種可長到4呎高，花瓣為白色；Robustissima品種為淺粉色；Prince Henry品種為亮粉色。

秋水仙。GettyImages
秋水仙。GettyImages

秋水仙 (Colchicum)

秋水仙主要在秋季中期盛開，生長在植物耐寒區第4區到第7區。適合在排水良好的土壤，全陰影或部分陰影區種植。

波菊。取自pexels
波菊。取自pexels

波菊 (Boltonia／false aster)

波菊又成被稱作假紫苑，與紫苑有許多相似處；最高可長到5、6呎高，與紫苑同在8月到9月開花，最適合在陽光充足、排水良好的土地中生長；主要分布在植物耐寒區第3區到第10區。

熱門品種是Snowbank，為了避免自行生長，記得在秋季晚期砍掉種子頭。

牛血百合。GettyImages
牛血百合。GettyImages

牛血百合 (Oxblood Lily)

牛血百合主要分布在植物耐寒區第7區到第10區；因為在秋初開花，是傳統開學時間，偶爾又稱為校舍百合(schoolhouse lily)。

牛血百合主要生長在中德州，由德國殖民者引進美洲；適合在陽光充足、部分陰影、排水良好的區域種植。

紫澤蘭。pexels
紫澤蘭。pexels

紫澤蘭 (Joe Pye Weed)

主要生長地帶為植物耐寒區第4區到第9區，可長到7呎高，可忍受些許陰影和潮濕的土壤；若不想要太高的花卉，可以改種植相近的Little Joe(Eutrochium dubium)。

蟾蜍百合。GettyImages
蟾蜍百合。GettyImages

蟾蜍百合 (Toad Lilies)

蟾蜍百合顏色多樣，有白色、粉色、紫色等，花瓣帶有斑點，看起來像蟾蜍身上的紋路，大多分布於植物耐寒區第5區到第9區，偏好在夏季不乾燥的土壤生長，可成長至1到2呎高，花朵於8、9月盛開。

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