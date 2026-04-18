邁阿密最短國際航線 飛巴哈馬小島不到20分鐘

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巴哈馬的比米尼島（Bimini）距離邁阿密海岸僅50英里，長期以來都是南佛州 遊客尋求簡單舒適島嶼假期時的熱門目的地。過往前往比米尼需搭船，今年2月起美國航空開通了新航線，從邁阿密國際機場飛比米尼不到20分鐘就能抵達，大幅縮短了航程。

Travel + Leisure報導，從邁阿密飛比米尼的首航航班於2月14日啟航，這凸顯了加強佛州樞紐和巴哈馬之間的旅遊及連結所做的更廣泛的努力，也反映出越來越多美國遊客希望能更容易抵達像比米尼這樣遊客較少的島嶼。

巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部部長庫柏（Chester Cooper）在新聞稿中表示，這對比米尼來說是個重大變革，這條直飛美國主要城市的航線不僅提升交通便利性，也象徵該島的經濟進入新的成長階段，這證明了他們不斷努力提升旅遊品質和與世界一流航空合作，以滿足全球對他們多元化島嶼的需求。

Travel + Leisure的撰稿人希帕（Tiana Schippa）搭乘了邁阿密飛比米尼的首航航班，她說過程令人興奮且高效便捷。首航由美鷹航空（American Eagle）運營，由小型飛機執飛，頭等艙為1-1配置，經濟艙是2-2，而頭頂行李艙正如預期，空間有限，部分旅客在登機門前被要求將無法放入頭頂行李艙的行李改放貨艙託運。

希帕說，該航班的座椅沒有椅背螢幕，但提供充電孔和免費的無線網路，對這麼短程的航班來說是雖然微小但令人感到窩心的貼心之舉。

希帕說，狹窄的機艙和較小的座椅在長途航班給人的感受較明顯，但在飛比米尼的飛機上完全感受不到。由於航程非常短，沒有時間提供如飲料和點心等傳統服務，只有快速的起降，且最大的亮點就是飛行時間本身。

希帕說，機長在起飛前廣播告訴大家航行時間只有17分鐘，這聽起來實在太不可思議，於是她按下手機上的計時器；希帕搭的航班在上午10點44分起飛，才飛4分鐘機長就廣播準備下降高度，所有乘客哄堂大笑，機長沒有說錯，他們在飛了17分鐘42秒後降落於南比米尼機場（South Bimini Airport），是她搭過最短的國際航班之一。