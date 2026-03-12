我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霸凌醜聞延燒 米其林餐廳Noma主廚再道歉 宣布辭職

伊朗電視台：新任領袖穆吉塔巴將首度發表談話

馬來西亞沙巴地區 國務院升高旅遊警戒

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by 杰燊 梁 from Pixabay
示意圖。Image by 杰燊 梁 from Pixabay

國務院調升馬來西亞沙巴（Sabah）東海岸地區的旅遊警示，該地區因有被綁架的風險而被調升至第二級，提醒欲前往該處的旅客應提高警覺（exercise increased caution），而馬來西亞的全國旅遊警示仍維持在最低的第一級。

Travel + Leisure報導，調升旅遊警示的地點為沙巴東部海岸地區，從古達（Kudat）到斗湖（Tawau）。

國務院在旅遊警示中寫道，該地區曾發生多起綁架勒贖案件，島上的度假村和海上活動成為目標；美國政府在馬來西亞工作的員工必須取得特別批准後才能前往該區，且該區因為地處偏遠，美國政府提供緊急服務的能力有限。

國務院表示，由於該地的安全形勢，該地區沿海海域實施夜間宵禁。國務院也提醒旅客注意馬來西亞國內其他犯罪活動，包括扒手、砸櫥窗搶劫、錢包搶劫，警方的動作可能會比較慢，特別是在比較偏遠的地區，被害人常需要到最近的警察局報案。

沙巴位於馬來西亞婆羅洲北部，和首都吉隆坡分屬東馬和西馬，島上有許多渡假村和飯店，是深受戶外運動愛好者喜愛的渡假勝地，以賞鳥、衝浪和觀星等活動而聞名。根據當地媒體「馬來郵報」（Malay Mail）報導，去年造訪沙巴的旅客超過370萬人次。

沙巴州旅遊局（Sabah Tourism Board）在回應聲明中表示，馬來西亞政府已在全國實施嚴格的安全措施，特別是受遊客歡迎的地區，馬來西亞將遊客的安全列為首要，沙巴仍是充滿活力且熱情好客的旅遊勝地，他們呼籲旅客遵守安全指引、選擇有牌照的旅行社、尊重當地習俗及隨時了解最新訊息，做到這些才能沉浸於沙巴令人屏息的美景、豐富的文化和刺激的冒險中。

美國國務院呼籲前往世界各地的美國公民登錄「旅外公民雲端登錄」（Smart Traveler Enrollment Program, STEP），當緊急情況發生時能傳送自動警報給旅客，也能幫助美國政府更容易聯繫上在當地的美國遊客。

世報陪您半世紀

國務院

上一則

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

延伸閱讀

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員
獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵
川普政府包機撤僑 挨轟安排不足、速度太慢

川普政府包機撤僑 挨轟安排不足、速度太慢
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

2026-03-09 10:36
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）

好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

2026-03-06 14:47
好市多示意圖。(聯合報資料照片)

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過

2026-03-06 19:06

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道