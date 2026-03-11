未戴耳機看影片、聽音樂 小心被聯合航空趕下機

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
圖為聯合航空班機。美聯社
聯合航空將禁止乘客在未佩戴耳機的情況下觀看影片或聆聽音樂，並警告旅客若不遵守規定可能被趕下飛機。

漫旅（Travel + Leisure）雜誌報導，該公司發言人證實，已於2月27日正式更新運輸合約，明確禁止此類擾人行為。在旅客登入機上Wi-Fi時，該公司會透過大型螢幕畫面提醒旅客：播放任何影音內容或遊戲前請佩戴耳機。

發言人表示，該公司始終鼓勵顧客使用耳機收聽影音內容，現行的Wi-Fi規範已提醒顧客使用耳機，隨著Starlink服務的擴展，正是將此規範更明確地納入運輸合約的好時機。

聯合航空部分航班配備藍牙無線耳機連接功能，舊式系統乘客可選購AirFly等配件，插入耳機插孔轉接藍牙無線耳機。聯合航空亦提供免費耳機，可直接連接椅背螢幕的耳機插孔。

聯合航空的新耳機規定列於「拒絕運輸」條款中，該條款賦予航空公司「永久或暫時拒絕運送旅客，或於任何階段將旅客移出機艙」的權利。除耳機使用規範外，此條款亦涵蓋其他更嚴重的違規行為，包括襲擊機組人員或機上吸菸。聯合航空同時禁止在登機門關閉後進行語音或視訊通話。

該公司在合約中載明，旅客購買機票或接受運輸服務，即表示同意受本運輸合約的條款約束，任何法律或衡平法的約定均不得隱含或納入其中。

未戴耳機使用電子裝置，是航空旅客最遭人痛恨的行為之一。「太陽報」（The Sun）曾報導，此舉位居旅行第五大惱人行為，僅次於孩童踢椅背、哭鬧或搗亂的兒童、座椅放倒及酒醉乘客。

據Spectrum News報導，去年11月交通部長達菲（Sean Duffy）亦在倡導搭機禮儀活動中呼籲旅客佩戴耳機；他要求乘客恢復航空旅行的禮儀與格調，期望旅客以得體服裝來重拾文明與禮貌。

