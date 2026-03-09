國安部運作停擺 TSA缺人力機場安檢得花3小時

德州休士頓威廉·佩特斯·霍比機場的旅客9日等待安檢約需三小時，國安部經費僵局導致TSA人力短缺。(美聯社)

聯邦政府部分停擺影響擴及航空運輸領域，國土安全部(DHS)經費僵局導致聯邦運輸安全局(TSA)人力短缺；正值旅遊旺季之際，全美多個主要機場8日出現嚴重安檢壅塞，部分旅客等待安檢時間長達三小時，不少旅客的航班延誤、甚至錯過航班。這種情況9日仍出現在部分機場。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述聯邦官員說法報導，德州休士頓 威廉·佩特斯·霍比機場(William P. Hobby Airport)8日中午前，安檢的等待時間約2小時45分。9日的平均等待時間為三小時。

該機場透過X平台發文提醒，TSA安檢等待時間可能超過三小時，建議旅客至少提前四、五小時抵達機場。

同樣位於休士頓的布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)，8日安檢等待時間約51分鐘；哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)，以及與路易斯阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)的等待時間約一小時；北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)約47分鐘。

紐奧良機場坦言，安檢人員不足，排隊時間「比平常更長」，並建議旅客至少提前三小時抵達機場，預留充足的安檢時間。該機場到了9日上午，安檢仍需等待一小時。

各大社群媒體平台出現大量旅客分享機場大排長龍的照片，一名搭乘西南航空(Southwest Airlines)的旅客表示，她排隊托運行李已逾90分鐘，而距離班機起飛只剩150分鐘。她在貼文中寫道：「TSA不像平時那樣順利運作，安檢形同關閉。他們說，現在安檢至少要排四小時。」

國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)表示，國會僵局讓旅客面臨航班延誤與錯過航班的情況，「這些政治作秀迫使那些保護我們天際不受嚴重威脅的愛國安檢人員無薪工作」。她說：「第一線英雄本月初只領到部分薪資，如今又再度面臨沒有薪資入帳的發薪日，造成財務困難、曠職情況增加，以及嚴重的人力短缺。」