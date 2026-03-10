我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下 日9:0全勝晉級

旅遊詐騙新手法幾可亂真 勿以簡訊連結處理航班、旅館預訂

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Iqbal Nuril Anwar from Pixabay
示意圖。Image by Iqbal Nuril Anwar from Pixabay

近期出現了一種專門針對旅客的新型詐騙，提供旅遊新知及訣竅的Instagram帳號「readyjetroam」分享了相關資訊以及如何識別這種陷阱。

「travelandleisure.com」報導，詐騙通常始於一則看似來自航空公司或飯店的緊急簡訊，內容往往會讓即將出遊的人感到焦急，例如「您的航班已取消」、「您的預訂付款失敗」、「您的航班已延誤」等。為了增加可信度，簡訊中通常會包含您的真實姓名和預訂資訊，隨後附上一個連結或電話號碼，引誘您點擊或撥打查詢目前情況如何。

點擊連結後，會被引導至一個外觀極其逼真、模仿航空公司或飯店的網頁，系統會要求登入或驗證付款資訊，這正是他們竊取個人資料的手法。福斯新聞(Fox News)去年11月的一篇文章中指出，簡訊提供的電話號碼也可能將您導向假冒航空公司人員或飯店人員的詐騙集團，他們會宣稱能重新訂位但需收取費用，進而要求提供信用卡資訊、出生日期、護照號碼等個人資料。

readyjetroam指出這種詐騙手法之所以強大，是因為對方已經掌握了大量精確資料，包括全名、旅行日期、航班細節，且假造網頁的品質也比以前顯著進步，商標、品牌視覺、用詞幾乎都與航空公司的官方風格完全一致，即使是平時對詐騙有所警覺的旅客也可能受騙。

readyjetroam指出能觀察到的唯一破綻在於網址連結，網址通常會與真實域名有些微差異，或者是使用縮網址。防範此詐騙的最佳方式是堅持只透過官方管道處理，如直接開啟手機上的官方應用程式，或自行在瀏覽器輸入官網網址，親自確認行程狀態。readyjetroam貼文強調，正規的航空公司與飯店會在您的帳戶內部處理實際問題，而不是透過簡訊裡的隨機連結，結論是絕對不要透過簡訊連結來處理航班或飯店問題。

如果遭遇此類詐騙，可以將簡訊轉發至7726(SPAM)檢舉，或向聯邦貿易委員會(FTC)的網站reportfraud.ftc.gov通報，這將有助於打擊詐騙集團並保護其他旅客。

世報陪您半世紀

詐騙集團

上一則

國安部運作停擺 TSA缺人力機場安檢得花3小時

下一則

這8種居家物品 設計師最愛在目標百貨採購

延伸閱讀

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙
西南航空傳只清潔優選座位 旅客痛批如鐵達尼號底層

西南航空傳只清潔優選座位 旅客痛批如鐵達尼號底層
西南航空傳只清頭等艙？坐經濟艙小心這些易髒區

西南航空傳只清頭等艙？坐經濟艙小心這些易髒區
洛詐騙案 鎖定長者、新移民 汽車購買與投資最常見

洛詐騙案 鎖定長者、新移民 汽車購買與投資最常見

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

2026-03-02 09:07
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

2026-03-09 10:36
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
好市多示意圖。(聯合報資料照片)

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過

2026-03-06 19:06

超人氣

更多 >
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼