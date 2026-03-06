獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）。Image by Adrian Castro from Pixabay

對很多人來說，獨旅是人生最棒的冒險之一，可以增進自信、開闊視野和創造難忘回憶，但不是所有目的地都適合獨旅，有些地方風險較高。旅遊保險公司Squaremouth近期一份旅遊安全排名指出，宏都拉斯以高犯罪率、幫派橫行等原因名列對獨旅者來說最危險的國家第一名，專家建議若獨自旅行，最好避免前往該國。

Travelhost報導，Squaremouth指宏國的暴力犯罪率在全球排名「名列前茅」，包括殺人、武裝搶劫和幫派犯罪，雖然遊客不是主要目標，但前往不熟悉的市區或人煙稀少的地區時仍有風險，主要城市如德古西加巴（Tegucigalpa）和聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的街頭犯罪、劫車和武裝搶劫問題都令人擔憂。

幫派活動是宏都拉斯許多地區的嚴重問題，雖然大多數案件和外國人無關，但也會有綁架發生，而獨旅會增加成為目標的可能。另外和很多熱門旅遊國家相比，宏國鄉間的緊急和安全基礎設施有限，意謂若有事情發生，當局的反應速度較慢，可用資源也較少。

不過這並不代表永遠都不要去宏國，只是該國更適合團客或有完整安全計畫的經驗老道旅客。即使避開風險高的國家，獨旅無論去哪都有一定的風險，但只要有計畫、警覺性和明智選擇，掌握以下六項必要的安全關鍵，遇到危險的機率就能大大降低。

出發前一定要查閱母國權威政府機構如國務院提供的旅遊警示，這些警示會概述目的國的犯罪率及應避免前往的地區等，也要先了解當地文化習俗、法律規定和政治情況，畢竟一個國家合法或安全的行為在另一國可能被視為禁忌或有風險。

到目的地後盡量待在人多和明亮處，特別是天黑之後。出發前先確認住宿地點周邊環境，選擇鄰近大眾運輸、餐廳或人潮多的地區。獨旅者應避免太顯眼，穿搭簡單，閃亮或貴重的配件或首飾留在家就好，也不要即時在社群媒體 公開自己的旅行計畫或住宿地。

出發前還要記得將護照、簽證、保險內容等重要文件留紙本和電子兩種版本的備份並和正本分開存放，以防遺失或遭竊，還可以考慮登記旅客動態，以便大使館在緊急情況發生時聯絡。

旅遊時和能信任的家人或朋友保持聯絡，告知旅行計畫和旅程細節。最後是購買旅遊保險，一份全面的旅遊保險可以在旅客遇到緊急醫療狀況、遭竊、行程取消或緊急撤離等事件時提供保護，這些都是獨自旅行者的重要安全保障。