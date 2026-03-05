中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
中東空域因戰火大規模關閉，波灣航空停擺推升歐亞航線機票飆漲最高達900%，亞洲航空公司因能直飛歐洲而短線受益。(路透)
中東空域因戰火大規模關閉，波灣航空停擺推升歐亞航線機票飆漲最高達900%，亞洲航空公司因能直飛歐洲而短線受益。(路透)

戰火導致中東空域大規模關閉，長期主導歐亞轉機市場的中東三大航空，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空，營運幾近停滯；值此之際，亞洲航空公司憑藉能直飛歐洲並避開戰區的優勢，展現出強大的市場韌性，意外成為少數能在戰爭亂局中「撐住局面」的贏家。

根據航班資訊，由於杜拜、多哈等關鍵轉運樞紐的航班大規模停飛，急於往返歐亞的旅客正支付驚人溢價以換取機位，部分航線的票價漲幅甚至高達 900%。

以新加坡航空從倫敦希斯洛飛往新加坡的單程經濟艙為例，3月5日票價衝上66,767港元（約8,540美元），較月底票價暴漲900%；飛往香港的票價也從約5,670港元升至26,737港元。

伊朗衝突重創全球航空網。數據分析公司Cirium指出，自2月28日戰火爆發至3月5日，已有超過23,000架次航班被迫取消，相當於約440萬個座位從市場消失。

由於約三分之一往返歐洲與亞洲的旅客原本需經波灣樞紐轉機，亞洲航空公司憑藉直飛歐洲且避開戰區的優勢，成為旅客往返歐亞或撤離中東的重要選擇。

中國國際航空與中國東方航空等陸籍航空公司因能使用俄羅斯領空，在避開中東戰區的同時仍能維持歐亞航線運作，也成為填補市場空缺的重要力量。

航空顧問公司BAA & Partners創辦人Linus Benjamin Bauer指出，亞洲航空公司短期可能同時受益於票價上漲、貨運收益增加，以及市占率小幅提升。但他強調，這主要是「流量重新分配」，並非全球航空版圖出現結構性翻轉。

星展銀行的報告指出，歷史經驗顯示，一旦領空重新開放，流量往往會迅速回流中東樞紐，主因在於其無可取代的航網連接性與價格競爭力。

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

