在羅馬當導遊17年 他推薦8處寶藏秘境

奧斯提亞安提卡（Ostia Antica）。Image by neufal54 from Pixabay

羅馬不論在書本或電影中，都是令旅客神往的夢幻目的地，經典場景如在特雷維噴泉（Trevi Fountain）拋硬幣許願，或於西班牙階梯（Spanish Steps）留影。也因此羅馬成了擁擠的觀光城市，尤其在盛夏旅遊旺季，數百萬旅客爭相造訪這座「永恆之城」所有知名的歷史與文化景點。

漫旅（Travel+Leisure）報導，若想體驗羅馬不被遊客擠爆的另一面，需發掘少為人知卻同樣迷人的角落。擁有歷史博士學位及17年在地導遊經驗的馬吉歐塔（Dino Margiotta）表示，多數初訪者自然想參觀競技場（Colosseum）、梵蒂岡（Vatican）、萬神殿（Pantheon）等舉世聞名的地標，這些固然經典，卻是最擁擠的景點；只需稍作轉移，一樣能發掘「永恆之城」的精華，沉浸於數千年的歷史長河。

以下是馬吉歐塔精選的8處能遠離喧囂人群、並感受羅馬真實精神的秘境。

1. 聖克萊門特（San Clemente）教堂

馬吉歐塔指出，聖克萊門特教堂完美呈現一個簡單真理：要真正了解羅馬歷史，必須向下探尋；三層獨特的地下空間，帶領人們走入精妙的時光之旅，沿階梯而下，便會邂逅一個與地面現代都市截然不同、靜謐而私密的羅馬。距競技場僅數步之遙的聖克萊門特教堂，蘊藏著8至11世紀間最佳的中世紀壁畫、1世紀的密特拉神廟（Mithraic temple）等珍貴遺產。

2. 蒙地區（Monti）

歷史是羅馬的核心，若想真正穿越時空，宜前往整個城市最古老的街區蒙地區。馬吉歐塔說，蒙地區位於競技場、特雷維噴泉與特米尼（Termini）車站之間；這裡宛如迷宮，狹窄的鵝卵石街道兩旁林立著傳統小酒館與時尚酒吧，迷人的小廣場上有糕點店和復古服飾店，交錯著地下遺址與令人贊嘆的教堂。

3. 阿文提諾山（Aventine Hill）

古羅馬建於七座山丘之上，馬吉歐塔指出，其中一座常被忽視的城市瑰寶。他表示，阿文提諾山憑著豐富的歷史遺址與園林景觀（如橘園與玫瑰園），成為逃離城市喧囂的完美去處。這片寧靜街區交融著歷史、自然與絕佳視野，呈現「永恆之城」意想不到的平靜面貌。兩座花園皆視季節而開放。

4. 耶路撒冷聖十字聖殿（Basilica of Santa Croce in Gerusalemme）

馬吉歐塔說，這座樸素教堂遠離梵蒂岡博物館的擁擠展廳，卻珍藏著與基督密切相關的最重要遺物：真十字架碎片、荊棘冠冕殘片、聖釘，以及一塊核桃木板，據記載，這塊木板曾懸在十字架上方，刻著拉丁文、希伯來文與希臘文的「拿撒勒人耶穌，猶太人之王」題字。儘管這些「聖物」的真實性尚有爭議，仍可親眼瞻仰，且無需預約可免費入內參觀。

5. 賈尼科洛山（Janiculum Hill）

賈尼科洛山是羅馬最值得探索的隱秘勝地之一，馬吉歐塔表示，這座寧靜山丘於特拉斯提弗列區（Trastevere）上方，鄰近梵蒂岡城，為當地居民與遊客提供獨特體驗；不僅能飽覽羅馬全景，更可見證正午鳴砲的傳統儀式。每天正午，賈尼科洛山上會發射一枚空包彈，與羅馬各教堂鐘聲齊鳴。

6. 奧斯蒂亞（Borghetto di Ostia）與奧斯提亞安提卡（Ostia Antica）

儘管曾是Netflix電視影集「艾蜜莉在巴黎」的取景地，但馬吉歐塔說，這座隱秘而迷人的小鎮依然少為人知，仍屬未被發掘的秘境，遊客在此能探訪數百年來保存完好的文藝復興時期城堡；此地曾屬教宗儒略二世所有，他不僅創立梵蒂岡博物館、組建瑞士衛隊，更委託米開朗基羅繪製西斯汀教堂壁畫。

這座古老的濱海小鎮被馬吉歐塔形容為「較龐貝古城，更具吸引力且人潮稀少的替代選擇」，漫步鄰近的奧斯提亞安提卡考古公園，宛如踏入一座活生生的古羅馬城邦，街道、民宅、商鋪與神廟仍訴說著古代日常生活的故事，提供與古羅馬親密而真實的深度接觸。

7. 卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）

馬吉歐塔表示，同樣令人震撼的是卡拉卡拉浴場，這座昔日羅馬帝國最宏偉的溫泉建築群之一，遼闊的遺址至今仍傳遞著當年恢弘氣勢與社會地位象徵。浴場於西元537年關閉，據傳曾擁有大理石柱與地板、彩繪灰泥及絢麗馬賽克。門票可線上購買。

8. 水道橋公園（Park of the Aqueducts）

最後是總能令遊客屏息的地標景點：水道橋公園。這座遼闊公園由羅馬水道橋的壯觀遺跡環繞，堪稱「永恆之城」最具氛圍的場所，也是當地人鍾愛的休憩地點。馬吉歐塔說，這些遺跡為古代工程的傑作，歷史與自然完美交融，既能讓人遠離塵囂，又能沉浸於古羅馬永恆之美。園內保存著七座水道橋遺跡，包括建於1580年代的Felice水道橋。