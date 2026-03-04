搭郵輪如何給小費 4項無心之錯最常見

我的頻道

搭郵輪彷彿住海上飯店，可以享受豪華設施和各種貼心的服務，因此也讓人有想給小費的念頭。Image by Kai Sender from Pixabay

郵輪彷彿住海上飯店，可以享受豪華設施和各種貼心的服務，因此也讓人有想給小費的念頭，但禮儀專家表示，郵輪收取小費的規則和在餐吃飯或搭優步不同，許多郵輪會把小費算在船票金額中提前收取，很多遊客會因為不知道而重複支付，建議購票和登船前都要仔細閱讀小費規定，定期查看船上的帳戶。

Southern Living報導，很多第一次搭郵輪的旅客都會驚訝地發現許多熱門的郵輪會在船票中自動包含按人頭收取的小費或服務費，而非按艙房數收取。佛州的國際禮儀專家惠特莫（Jacqueline Whitmore）說，郵輪的小費規定和陸地上的服務業不同，在陸地時小費按百分比計算，在服務完成時直接支付給服務者，而大多數郵輪自動收取每位乘客每日的小費，有些可提前支付，或是登船後加到帳單中。

惠特莫說，兩種方式皆可，沒有對或錯，但她偏好預先支付，這樣能提前制訂預算，避免旅程結束後收到天價帳單，在船上玩樂時也比較沒負擔。

如果在船上覺得工作人員的服務超乎預期地好而想給現金小費是可以的，乘客可以在任何時候根據自身情況在郵輪上支付現金小費，但這並非強制；惠特莫當覺得服務超乎預期時可以給現金小費，但這是額外附加的，不能取代每日服務費。

惠特莫說，郵輪的小費政策不僅和陸地不同，每間郵輪公司的規定也可能大不同，乘客自己假設或認定規定是什麼就可能導致犯錯，郵輪是全球性的工作場所，若有疑慮應遵守郵輪公司的規定，而非停靠港口國家的小費習俗。

惠特莫說郵輪上支付小費最常犯的錯包括因不知道每日服務費已包含在船票中而重複支付、忽略酒吧和水療服務中的自動小費、為了節省花費而取消預付的服務費，卻不理解這會對船上工作人員的薪資產生什麼影響、最後一晚才提出本來可在旅程早期輕鬆解決的服務問題。

建議出發前檢視郵輪的小費政策、定時檢查船上帳戶，有禮貌且適時地提出任何關於服務的問題。惠特莫說，建議登船前仔細閱讀郵輪的小費政策，在船上時若有問題或不理解，勇敢地提出，因為小費是船上工作人員賴以為生的一部分。

小費 郵輪

