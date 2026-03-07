美鐵加州沿海這路線 30元就能賞開車所錯過風景

現在有許多年輕人選擇搭乘加州最受歡迎的火車路線往返洛杉磯和聖地牙哥，全程大約3至3.5個小時，票價通常在30至50元之間。示意圖。Image by Tobi from Pixabay

在加州 ，汽車文化是生活中基本的一部分，但現在有許多年輕人選擇搭乘加州最受歡迎的火車路線往返洛杉磯 和聖地牙哥 ，全程大約3至3.5個小時，票價通常在30至50元之間；隨著搭乘的人越來越多，該路線近期增加往返班次，很多旅客說他們很喜歡搭火車，不但能放慢腳步，還能欣賞開車時會錯過的景色。

SFGate報導，26年前才啟用的「太平洋衝浪者號」（Pacific Surfliner）是美鐵（Amtrak）營運的一條南加州鐵路線，長351英里，往返於聖地牙哥（San Diego）和聖路易歐比斯波（San Luis Obispo）之間；根據美鐵數據，雖然這條路線常因坍方關閉，但往返洛杉磯和聖地牙哥的乘客數仍最多。

在疫情之前，該路線每年有超過250萬人次的乘客，雖然它目前仍在努力喚回過去的所有旅客，但去年是成績出色的一年，乘客自2019年來首次超過兩百萬人次，淨客流量超過六萬人次。

洛杉磯33歲的攝影師阿貢西洛（Justin James Agoncillo）去年搭火車到聖地牙哥上班，他說除非一大早出門，否則就會遇到塞車，在這個大家習慣去哪都開車的地方，搭火車彷彿小小的「生活重置」，如果時間夠的話，這真的是個新鮮的選擇，搭火車讓他能放慢腳步，感受當下，並欣賞開車時會錯過的南加景色。

身為全國乘客量最多的路線之一，太平洋衝浪者號的客流量幾乎是「首府走廊號」（Capitol Corridor）的兩倍，為了因應持續增加的需求，今年1月新增一個往返班次，是每日第13個班次。

28歲的蘭達維德（Victor Landaverde）說他沒有駕照，因此搭火車從聖地牙哥到洛杉磯是他唯一可行的通勤方式，他說沿途景色絕美，尤其是在橘郡和聖地牙哥的部分路段坐靠海那一側的座位，若坐下午4點的班次，還能欣賞美麗日落，夏天還能看到海上擠滿衝浪者。

30歲的湯馬斯（Jordan Thomas）最近才搬到聖地牙哥，他說他搭過火車後把這個通勤方式推薦給好幾個人。