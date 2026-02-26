我的頻道

一洲焦點／川普自挖大坑？關稅碰壁 另闢蹊徑救美國

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

拱門等3國家公園 今夏無需預約即可入園

世界新聞網／輯
優勝美地（Yosemite National Park）。圖：pixabay
國家公園管理局（National Park Service）表示，優勝美地（Yosemite National Park）、拱門國家公園（Arches National Park）和冰川國家公園（Glacier National Park）三個名列最受歡迎的國家公園今年夏天無需事先預約即可入園，未來將不再限制人數，而是依靠即時交通管理等措施管制人流，環保團體說這個政策有損國家公園管理局的專業，也危害遊客安全，高層的決策選擇了混亂，而非環境保護。

Travel + Leisure報導，國家公園管理局將取消三個國家公園實施多時的預約入場系統，這是內政部擴大民眾獲取更多空間的政策推動的一部分。

負責魚類、野生動物和公園事務的代理助理部長利立（Kevin Lilly）在新聞稿中表示，國家公園屬於美國人民，他們單位的首要任務就是保持國家公園的開放和可及，他們將在條件允許的情況下擴大入園機會，並僅在必要時採取有針對性的措施來保障遊客安全、維持緊急通道暢通，為後代保護這些非凡之處。

這三個國家公園將不再限制人數，而是依靠即時交通管理、臨時道路改道、加強停車執法和增加季節性工作人員來控制人流，國家公園管理局說三個國家公園正努力增加季節性工作人員，為今夏做好準備。

但環團並不買單。國家公園保護協會（National Parks Conservation Association）的資深遊客計畫經理瓊斯（Cassidy Jones）在新聞稿中表示，取消可行且符合常理的方法，改採沒有規則、不受控制的做法有損國家公園管理局的專業和遊客安全。

協會說，今夏到訪這三座國家公園的遊客將遇到更壅塞的交通和爆滿的停車場，因為三座國家公園近年來遊客數屢創新高，工作人員數量卻減少，已不堪負荷，國家公園管理局自去年1月以來已流失約四分之一的正職員工。

在拱門國家公園，遊客可憑通行證隨時入園，這是2022年以來首次無需預約通行證；拱門國家公園鼓勵遊客盡早入園，也可以天黑後入園，因為他們是國際暗空（International Dark Sky）公園。

冰川國家公園自7月1日起將取消車輛限制系統，改行收費接駁，將遊客從停車場送至洛根山口（Logan Pass），洛根山口的遊客停車時也會實施三小時的限制。

優勝美地國家公園自2020年以來，除了其中一年，都採取特定形式的預約系統，如今也將全面採行即時交通管理，停車場額滿時實施臨時改道。

拱門國家公園（Arches National Park）。Image by Lo...
