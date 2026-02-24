旅館床單全是白色 其中與心理因素有關

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
白色寢具。Image by StockSnap from Pixabay

放眼全世界的飯店、旅館，儘管裝潢設計各有巧妙不同，但可以肯定客房寢具清一色是白色，這種安排除了旅宿業者自身考量，更重要的是符合房客們在心理層面的需求。

旅遊網站「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)報導，全球飯店有志一同使用白色床單的原因，首先是業者自身需求，旅宿業柯瑞集團(Coury Hospitality)區域總經理麥考伊(Delane McCoy)指出：「除了安全之外，清潔始終是飯店首要任務，所以潔白清爽的床單能夠立即提醒房客，飯店的乾淨程度。」

身兼奧克拉荷馬市(Oklahoma City)科爾科特酒店(Colcord Hotel)負責人麥考伊還強調：「飯店床鋪是所有客房的焦點，所有注意力都會被吸引，鋪著潔白床單的床鋪能夠讓房客放心，讓他們相信整間客房都是乾淨又衛生。」

除了讓房客安心，旅宿業堅持使用白色床單還有其他優點，丹佛市(Denver)柏克利酒店(Berkeley Hotel)老闆費林(Brooks Ferring)指出：「可有助於客房清潔員判斷床單是否需要清洗或另外更換，許多高檔飯店就是基於這些實際原因，偏愛使用白色寢具。」

其他的具體原因就是白色床鋪為精心設計的客房奠定完美基礎，讓所有裝潢細節更加突出，誠如喬治亞洲漢密爾頓阿爾法利塔酒店(The Hamilton Alpharetta)總經理愛德華茲(Amber Edwards)所言：「潔白清爽的寢具之美，在於與房間設計相得益彰，襯托出其他元素，例如柔軟的毯子、優雅的靠枕和精心挑選的家飾品，從而營造整體的優雅和諧氛圍。」並補充道：「這種永不過時的風格展現豪華飯店的精緻格調，確保房客入住時感受到個性化與精緻氣氛。」

全球旅宿業者青睞簡約的白色寢具，背後原因蘊藏諸多巧思，不僅能讓房客立即愛上客房呈現的視覺效果，還能確保在客房內享受舒適愜意的高品質睡眠。

