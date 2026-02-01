長途返鄉行李箱收納大法 行家示範「塞滿兩層20件」

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享行李箱衣物收納法。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）
網友分享行李箱衣物收納法。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）

返鄉必學！小紅書網友「小璇要退休」近日分享「過年回家／旅遊行李箱收納大法」，主打把衣物「一折再捲」並善用行李箱AB面、凹槽與縫隙，宣稱可在箱內分層堆疊、塞滿塞齊。貼文短短3天累積逾400則留言，討論從「真的能裝」一路延燒到「超重、拿了就亂」的現實派吐槽。

影片中，博主先指出行李箱分AB面，凹槽面以薄衣打底，褲子對摺後左右各放，稱「兩邊就能放四條褲子」；短袖抓住「三個點」折後捲起，長袖先將袖子往中間折再對摺捲起，強調「一層能放10件、兩層就能放20件」，襪子則塞進縫隙，最後用褲子往中間一蓋讓版面「整整齊齊」。外套或羽絨服則示範「從下往上卷、塞進帽子裡」完成收納。

除衣物外，博主也分享雜物技巧：香水等易碎品裝袋後塞進衣服裡防碰撞；充電器與數據線用浴帽包起來塞進鞋子；化妝品瓶罐以保鮮膜包裹避免滲漏；牙刷用一次性手套收納；奶茶袋別丟可拿來裝化妝品，粉餅等易碎品要墊紙巾「避震」，剩餘空間再塞紙巾、剪髮棒與包包，並補充行李箱拉桿拉開還能「用來曬衣服」。

不過留言區最熱門回應直接潑冷水，網友直言「不管怎麼折怎麼塞，箱子容量沒變」「只是心理作用覺得放得多了」；另一派則反擊，認為亂塞當然放不進示範量，「你如果亂七八糟放進去就放不了圖片上的這麼多」。更多人關心的是後果：有人笑稱「然後測一下行李超載」、直指「會超重」、「箱子100斤」，也有人分享親身經驗「24吋塞到40斤搬不動還超重」。

此外，實用派也提出反對理由：有人嫌「一拿就亂」、拿褲子時整捲衣服全散；有人偏好分類分袋、乾淨髒衣分離，或用壓縮袋抽真空。針對把充電器塞鞋、香水塞衣服等做法，也有網友直言不衛生、易忘記導致瓶子互撞碎裂，提醒易碎品最好分開或改放隨身行李。

