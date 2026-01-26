我的頻道

緬因州商務機墜毀 7死1重傷

川普：正全面審查明州ICE槍擊事件…我們會離開

搭阿拉斯加冬季列車 賞極光不需在戶外挨凍

世界新聞網／輯
阿拉斯加鐵路的極光冬季列車（Aurora Winter Train）號稱美國風景最優美的火車路線之一。示意圖。Image by Robson Machado from Pixabay
阿拉斯加鐵路的極光冬季列車（Aurora Winter Train）號稱美國風景最優美的火車路線之一。示意圖。Image by Robson Machado from Pixabay

阿拉斯加位置接近北極圈，是全球欣賞北極光的絕佳地點之一，不過與其站在嚴寒的雪地觀賞北極光，還可以選擇搭乘阿拉斯加鐵路的極光冬季列車（Aurora Winter Train），不僅不需在戶外挨凍還能放慢腳步，用自己的步調欣賞極光。

Islands報導，極光冬季列車號稱美國風景最優美的火車路線之一，從安克拉治（Anchorage）出發，途經塔基特納（Talkeetna），終點是費爾班克斯（Fairbanks），路線穿越廣闊的阿拉斯加荒原，沿途能欣賞白雪皚皚的山頂、冰封的冰川和富有魅力的城鎮，讓人置身阿拉斯加純淨的冬季美景中。旅程共12小時，隔天返程，單程的一張成人票票價為259元。

由於在車上的時間很長，且至少有一段旅程是在黑夜中行進，特別是阿拉斯加在12月一天只有幾小時的日照，因此在車上就能欣賞極美的北極光。

對極光追尋者來說，最舒適的選擇是搭火車一路抵達費爾班克斯，那是欣賞極光最美的地點之一，那附近有以可邊泡溫泉邊看極光而聞名的珍娜溫泉度假酒店（Chena Hot Springs Resort）；飯店專門為前來追極光的旅客服務，有寬敞的房間、室外熱水浴缸，入住麋鹿小屋的旅客還能享有特別的看極光晨喚服務。

如果不想搭火車搭那麼久，則可以中途在塔基特納就下車。塔基特納是北美洲最高峰麥金利山的門戶小鎮，高海拔和澄澈的天空讓塔基特納和麥金利山也能看到極光。北上列車離開安克拉治後過約三小時，在上午11點半就會抵達塔基特納，因此有充足的時間可以入住旅館並尋找最佳的欣賞極光地點，隔天下午約4點50分再搭乘南下列車返回。

阿拉斯加鐵路不是只在冬季經營這條路線，但只有冬季能搭乘極光冬季列車，夏天就改為迪納利之星列車（Denali Star Train），不過這些地區的冬季從9月到隔年5月，所以有很長時間讓人可以規劃旅程。

冬季列車在冬天大多數時間只有周末營運，如果想在平日搭乘，可以考慮在2月至3月間搭車，列車在這段時間有時會在周間行駛；3月也是搭冬季列車的絕佳時間，因為接近春分，看到極光的機率大增。

冬季列車北上班次周六上午8點半從安克拉治出發，南下班次隔天同樣時間從費爾班克斯出發，特別的是列車行經路段大多位於荒野，沒有車站，旅客可以在旗站（flagstop）揮舞旗幟示意列車停車後上車。

冰川

Trader Joe's炸洋蔥花球 槓上澳美客牛排招牌菜

琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈

