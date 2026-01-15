我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓被抓走七人

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年全球旅遊業高速成長，但訪美的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。(路透)
去年全球旅遊業高速成長，但訪美的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。(路透)

世界旅遊及旅行理事會(World Travel and Tourism Council，WTTC)最新數據顯示，2025年全球旅遊支出同比去年成長6.7%，達11兆7000億元，逾15億名遊客在飯店、郵輪和機票上的消費，帶動旅遊業對全球國內生產毛額(GDP)的貢獻達10.3%，且旅遊支出成長的速度是全球經濟成長的兩倍。不過，美國的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。

世界旅遊及旅行理事會臨時總裁與執行長格洛麗亞·格瓦拉(Gloria Guevara)指出，去年全球旅遊業整體呈成長趨勢，但受到美國反移民政策及其他因素影響，部分遊客轉而選擇西班牙、法國等歐洲國家，以及日本

格瓦拉在西班牙馬德里接受「路透」訪問時表示，哥倫比亞、墨西哥等拉丁美洲的遊客赴美次數減少，而且即使前往美國，遊客也普遍縮短行程。

美國政府延遲發放簽證、新增額外費用、祭出邊境限制與強硬政策，大幅降低外國人來美旅遊的意願，導致來美人數與消費下滑。

幸好美國民眾國內旅遊的消費彌補外國旅客減少所造成的缺口，使美國得以維持全球最大旅遊經濟體的地位。但國內旅遊無法完全彌補外國觀光客流失的損失，因國際遊客停留時間較長、消費更大手筆，飯店旅館、旅遊行程、零售及小商家都受到衝擊。

格瓦拉表示，部分旅遊熱門景點地區因為過度觀光而引起當地居民反彈，但旅遊業仍持續成長。她說：「我們尚未看到過度觀光造成的負面影響，最明顯的例子在歐洲與日本，那些地方的遊客人次屢創紀錄。」

世界旅遊及旅行理事會統計，法國去年接待約1億500萬人次遊客，西班牙則有逾9650萬人次，均遠高於美國的6800萬人次。

世界旅遊及旅行理事會預測，2026年全球旅遊業將持續成長4.5%，超越全球經濟成長的速度。

美國觀光業者期望2026年世界盃足球賽，以及建國250年紀念活動能帶來提振效益，但專家警告，長期結構性風險若持續，可能削弱美國在全球旅遊市場的競爭力。

觀光 墨西哥 日本

上一則

名畫「戴珍珠耳環的少女」 難得將至大阪展出

延伸閱讀

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑
盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美

盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美
官員：阿拉伯4國憂受波及 密集磋商阻美國攻擊伊朗

官員：阿拉伯4國憂受波及 密集磋商阻美國攻擊伊朗
美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

熱門新聞

網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」