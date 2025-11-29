正計畫出遊？看看北美10大最貴與最便宜機場

我的頻道

世界新聞網／輯
圖為旅客走過紐約拉瓜地亞機場的裝飾走廊。路透
圖為旅客走過紐約拉瓜地亞機場的裝飾走廊。路透

旅行要花多少錢除了取決於淡旺季、目的地等因素外，機場也有影響。Casino.ca的專家分析了北美50個最繁忙的機場，取用今年6月機場內飲料、飯店和停車費的平均價格數據，結果顯示美國幾個大的樞紐機場是最貴的，墨西哥則是好幾個機場都費用低廉，專家建議預訂行程前可以先了解這些費用，也可以透過探索其他路線或旅行方案來節省預算。

今日美國報報導，年底是美國人出遊或和親人團聚的旅行旺季，這也代表所需價格不菲，除了機票，加上到機場的交通費、餐食和住宿費，錢包感覺要被榨乾，但這還不包括常被人忘記計入的在機場停車和吃飯的錢。

Casino.ca的專家威爾森（Lara Wilson）建議，旅客預訂前一定要了解旅行時在機場內消費的費用，特別是團體或家庭出遊時，試著尋找其他路線或更經濟實惠的旅遊方案可以明顯節省預算。

Casino.ca根據機場內一罐啤酒、住宿一晚和停車一晚的平均價錢總金額，分析北美地區最繁忙的50座機場，價錢最高第一名是紐約拉瓜地亞機場的381.41元，緊接著是科羅拉多州丹佛國際機場的351.41元和波士頓洛根國際機場的335.91元。

德州的達拉斯╱沃斯堡機場以325.05元排名第四，紐約甘迺迪機場則以309.55元排第五，第六名至第十名分別為加州舊金山國際機場，301.58元、加州聖地牙哥國際機場282.13元、佛州邁阿密國際機場，272.90元、加拿大卡加利國際機場，259.07元、芝加哥中途國際機場，258.10元。

價格最親民的機場前十名中，墨西哥包辦了五名。前三名是墨西哥蒂華納（Tijuana International Airport）國際機場，105.80元、休士頓威廉佩特斯霍比機場，122.95元、墨西哥坎昆國際機場，128.06元。

費用便宜的機場第四名至第十名為紐奧良路易阿姆斯壯國際機場，142.53元、墨西哥科斯蒂利亞國際機場（Guadalajara International Airport），143.59元、鳳凰城天港國際機場，146.41元、墨西哥蒙特雷國際機場，153.28元、墨西哥墨西哥城國際機場（Mexico City International Airport），156.19元、北卡羅利達拉姆國際機場，160.21元、鹽湖城國際機場，165.43元。

