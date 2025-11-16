趕在旅行旺季來臨前 匹茲堡新機場啟用正是時候

圖為2024年12月，匹茲堡國際機場旅客排隊等待安檢。美聯社

正逢年底繁忙的旅行旺季來臨之際，一座新機場即將在匹茲堡啟用。Travel Plus網站報導，這座新建成的最先進機場定於11月18日啟用，正值感恩節 旅行高峰開始。

新航 站啟用後，旅客將體驗到諸多獨特創新的設施：包括更高效率的行李領取系統、供親友接機的迎客大廳，以及安檢後可休憩的戶外露台。

匹茲堡國際機場執行長卡索蒂斯（Christina Cassotis）表示，這是由匹茲堡親手打造的專屬機場，不僅提升旅客體驗，更能讓該城市持續立足全球舞台。新航廈由Gensler建設公司、西班牙路易斯·維達爾（Luis Vidal）建築事務所及內布拉斯加州 HDR公司聯合設計。

據Gensler介紹，新機場的設計讓整體旅程更具效率，從下車至登機區的總通行時間縮短一半。在運輸安全管理局（TSA）檢查站，將新增5條安檢通道，使總數量達12條，所有通道均配備最新安檢技術及自動化行李托盤回收系統。

一座現代化天橋將連接登機門、停機坪與航廈，繽紛燈光為沿途增添趣味。機場聲明指出，穿行這座天橋有如漫步匹茲堡街頭，燈光設計呼應當地自然景觀，將戶外風光引入室內。

行李提領系統升級，讓效率提升一倍，全新設計的行李輸送帶長度從8英里縮減至3英里。

新機場除追求效率外，更兼具視覺震撼。Gensler指出，波浪形木質天花板、樹狀立柱，以及靈感源自連綿山丘的屋頂線條，打造出高效率且具在地特色的旅行體驗。

設計中融入的另一項具地方特色的是，專為迎接旅客而設的迎客大廳。機場聲明強調，此處是航廈獨具匹茲堡特色的設計，符合當地居民喜好親自迎接親友與賓客的傳統。

此外，航廈將開放四座戶外露台，兩座位於安檢前區域，兩座位於安檢後；讓旅客能步出室內，呼吸新鮮空氣，享受寧靜休憩時光。露台啟用後將栽種在地的原生植物與綠化景觀。

卡索蒂斯指出，從降落那一刻起，旅客便能感受到匹茲堡的獨特氣息，相信匹茲堡人也會驚喜發現，竟有如此多值得自豪的特色，足以向世人展現這座城市的魅力。