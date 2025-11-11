航班取消延誤事件頻傳 如何善用信用卡旅遊保險

政府停擺期間航班取消與延誤事件頻傳，受影響旅客應考慮所有申訴管道，包括預訂機票時使用的信用卡。歐新社

政府停擺期間航班取消與延誤事件頻傳，受影響旅客應考慮所有申訴管道，包括預訂機票 時使用的信用卡。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，傳統旅遊保險 未必涵蓋此次中斷造成的相關費用，專家指出，除非持有「任意原因取消」或「任意原因中斷」保障條款；若使用附帶旅遊保險的信用卡購票，相關中斷費用同樣可能無法獲得賠償。

信用卡旅遊保險填補部分缺口

金融評比網站WalletHub分析師奇普·盧波（Chip Lupo）指出，信用卡旅遊保險雖能在某些情況下提供幫助，但面對聯邦航空管理局（FAA）航班削減導致的延誤與取消，並非絕對的安全網。

這類好處並不普遍，據WalletHub統計，僅29%的消費信用卡提供行程取消保險，平均理賠額為6361元；僅18%附帶旅行延誤險，平均理賠額為445元。

保障範圍亦因信用卡類型而異。旅遊保險網站Squaremouth發言人勞倫·麥考密克（Lauren McCormick）說，若使用旅遊信用卡預訂行程，優質信用卡通常涵蓋最常見的旅行中斷，例如航班長時間延誤或臨時取消，但發卡機構的承保原因與除外責任條款各有不同。

建議詳閱信用卡權益指南以確認具體保障內容。專家指出，信用卡旅遊保險常能填補保險缺口，例如當遭遇長期延誤或面臨不可退費支出時，可獲合理費用補償，包含住宿、餐飲或因航班取消而錯失的預付費用。

金融網站Bankrate分析師泰德·羅斯曼（Ted Rossman）表示，若受困異地，信用卡旅遊保險能提供協助，可能支付轉乘其他航空公司的新機票，或在滯留某地時補償住宿與餐飲費用。

儘管如此，羅斯曼指出，多數情況下，若航班取消，可向航空公司申請補償；若主動更改行程，則爭取旅行抵用金才是最佳選擇。若向旅遊保險公司提出理賠申請，保險公司通常會要求確認旅客已先向航空公司申請補償。

盧波建議，出發前詳閱信用卡權益指南，並密切關注航空公司免責政策，因多數航司在此期間暫免更改與取消航班的賠償費用。

其他信用卡福利亦可協助旅客應對困擾，若因航班延誤滯留機場，可確認所持信用卡是否提供免費或折扣貴賓室使用權；為縮短機場安檢等候時間，部分信用卡會補貼TSA PreCheck或Clear等快速安檢會員資格費用。