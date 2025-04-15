度假時最讓人火大的…是在這裡搶不到位子

示意圖。Image by Richard Mcall from Pixabay

喜歡外遊旅行嗎？是否有些習慣而不自知且令人惱火？旅遊預訂網站 Hotels.com 的專家們，指出了遊客在度假時最令人惱火的事情及行為，希望閣下不會是其中之一。

這個網站最近在社交媒體上對遊客做了調查，詢問哪些習慣最讓他們惱火及討厭？

結果是最讓人怒火衝天的，就是在度假酒店游泳池找不到躺椅。調查顯示60%最不滿是即使預訂了泳池躺椅，但依然沒有提供。因為酒店根本從一開始，就沒有為客人提供足夠的椅子。

佛州 男子托勒貝德 (Mark Tolerbed) 向媒體投訴，在度假時必須在黎明前起床，以確保為自己和女友找到泳池座位，否則整天都在「空等」。他甚至說「很討厭早上4點起床」來確保有泳池椅子。

另一個讓人不喜歡但又不太在意的習慣，就是在泳池邊埋首工作，因為工作時就要在辦公室工作，度假就要有度假的氛圍，兩者不應混在一起。

原來在其他遊客者面前公開攜帶筆記型電腦，是多麼糟糕的一回事。調查指出，有三分二受訪者不喜歡度假時，看到有人埋頭於筆記型電腦，認為會影響自己的心情。

情侶接吻當然沒有問題，然而度假時在泳池邊嬉戲接吻，居然有86%的人表示不滿。

服裝衣著原來也是一個要注意的問題，76%受訪者表示，最不想在酒店內看到穿著睡衣或浴袍的人，尤其是在吃早餐的時候，對別人來說，這是非常沒禮貎的。

對此已有不少酒店對住客在公共地方的著裝作出要求，禁止任何客人在酒店範圍的公共區域穿著浴袍，以免有礙觀瞻之餘也影響他人情緒。

最後一個讓受訪者感到矛盾的，就是可否在酒店床上吃喝？ 40%的受訪者表示，不介意其他旅客在任何地方吃飯，但請務必自行清理。

禮儀導師米邁爾(Myka Meier)建議，在酒店房內吃喝是可以的，但不要將用完餐後的托盤，隨便放在房間外的走廊上，她說這會給其他客人帶來混亂和異味，而且還容易絆倒。

她說在房內用餐後，打電話給客房服務部說準備收走托盤就可以了。