在地導遊經驗談：到里斯本旅遊別犯的5個錯

葡萄牙首都里斯本。Image by kontostudenta from Pixabay

葡萄牙首都里斯本是個充滿歷史和美食的天堂，在許多必遊景點名單中名列前茅。一名當地導遊梅內澤斯(Helena Menezes)卻表示，她見到過許多遊客都犯過相同的錯誤，便在「商業內幕」(Business Insider)上撰文列出五大常見錯誤。

1. 以為天氣總是晴朗宜人

一提到葡萄牙，很多人腦海中便浮現全年陽光明媚的景象，梅內澤斯卻說很多遊客都沒有準備適合不同天氣的衣服。地中海型氣候仍有四季，夏季確實炎熱且多陽，是在室外品嚐雞尾酒、舉辦戶外晚宴的好時節；冬天則可能有點冷。春季和秋季氣溫往往較溫和，適合徒步穿越里斯本山丘、在城市周圍一日遊，但這兩個季節的天氣也是最難預測的，須仔細打包行李、做好萬全準備。

2. 穿人字拖或高跟鞋

與許多其他葡萄牙城市一樣，里斯本的廣場和人行道上沿路鑲嵌許多美麗的鵝卵石圖案，而這些石頭可能很滑，因此最好穿著舒適、機動的鞋款，畢竟葡萄牙的人行道可能連穿著運動鞋都不太好行走。

3. 不試著說當地語言

梅內澤斯表示，雖然許多當地人喜歡和遊客一起練習英語，但我們仍然很感激遊客嘗試說葡萄牙語。努力使用葡萄牙語是展現象當地文化表達敬意的好方法，且很有可能因此獲得更好的服務。至少可以了解並使用一些基本短語，如olá(你好)、por favor(請)等。

4. 以為葡萄牙咖啡跟家裡喝的一樣

美國及世界大部分地區常喝的咖啡豆是阿拉比卡豆(arabica)，而葡萄牙大多數咖啡則是用羅布斯塔豆(robusta)，其咖啡因含量比阿拉比卡豆高得多；如果這就是您平常喝的咖啡豆，那應該不會有事。

不知情的人們則可能不小心攝取過量咖啡因。如果想要大杯且濃度更低的咖啡，可以點一杯阿巴塔納多(abatanado)，基本上就是美式咖啡。另外當地通常悠閒地在街邊咖啡廳喝咖啡，不會用塑膠杯或紙杯邊走邊喝。

5. 以為葡萄牙人不喜歡小費

在里斯本，小費不像在美國那麼重要，因為服務人員通常能獲得足夠生活的工資，不過服務生依然會感激額外的零錢，這也可以用來獎勵良好的服務，特別是在遊客眾多的地方。