太噁心…機上惡劣行徑 赤腳最引起「公憤」

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在空中旅行早就見怪不見的這年頭，哪種搭飛機惡劣行徑最讓人難以忍受？美國知名網路論壇媒體Reddit最近一則各方熱議的貼文，似乎足以顯示，在飛機上「打赤腳」，最容易引起「公憤」。

這則貼文是一名乘客痛苦分享自己搭乘新加坡 航空公司，遇上「赤腳野蠻人」的親身經驗。他憤意難消、圖文並茂地寫道：「為什麼非得把我放在這個『邪門歪道的人』旁邊？」照片上可以看到鄰座男子大刺刺翹起二郎腿、光腳Y指向走道。

發文者怒氣沖沖地說： 「那粗魯男人的『蹄』甚至戳到我們的座椅面板」，「整個飛行過程他一直打赤腳，只有用餐時間除外；用餐時，他確認機上提供約翰走路紅牌威士忌（Johnnie Walker Red Label）之後，就一直討威士忌喝。」

發文者在Reddit社群「求公道」，問該不該嚴懲機上赤腳鄰居：「我可以要求換座位，或要他穿上那雙該死的鞋子嗎？」各式各樣建議排山倒海而來。

有人認真回道：「別無選擇，你只能禮貌問問對方，然後再好好地問空服員。」另一人寫道：「那還不簡單？就用你穿鞋的腳，觸摸他的光腳。」

有人開玩笑說：「在他睡覺時吸他腳趾。」 「如果真的生氣到想尋求平靜，或許可以上社群媒體 匿名貼文，把他的臉公布出來。」

一位回應者哀嘆：「天哪，這世上太多噁心的人，多到我非得付出四倍的錢坐商務艙，才能避免遇到這種狀況。」

有人好奇地問： 「你有要他把腳放回去嗎？！」最初發文者回覆道：「沒有，因為他看起來好像有點醉了，我不太想讓情況變得太過戲劇化。說起來有點可悲，我很容易退縮。哈哈。」

紐約郵報報導，在飛機上不穿鞋子，不僅不禮貌、不雅觀，還有衛生問題，尤其是：飛機客艙其實很髒。

一名大型航空公司資深空服員曾在電視台受訪時直言： 「我絕不會在飛機上打赤腳。現在的乘客有可能很邋遢，我們什麼都看過，地板上可能有各種打翻的東西，還有人把髒尿布直接扔在地上。」

另一個值得考量的重點是，在飛行途中脫鞋，鞋子可能一轉兩轉出現在走道中間，或者當緊急情況發生時，來不及把鞋子穿好，這些都會導致危險。