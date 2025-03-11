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登機遲到？這家廉航祭出高價罰款手段

編譯周靜芝 / 即時報導
根據瑞安航空（Ryanair）公司新政策，若乘客在航班起飛前40分鐘內抵達，每位將需支付128元；因為此時報到櫃檯將關閉，而登機作業也將啟動。路透
根據瑞安航空（Ryanair）公司新政策，若乘客在航班起飛前40分鐘內抵達，每位將需支付128元；因為此時報到櫃檯將關閉，而登機作業也將啟動。路透

遲到一小時，荷包失血不止一塊錢？別想在瑞安航空（Ryanair）的航班測試抖音網友風行的「機場理論」（airport theory），該理論建議只要在起飛前15-20分鐘抵達機場，而非一般要求的一至二小時。這家以肆意開罰而聞名的廉價航空公司已宣布，如果乘客遲到，將被迫付出高昂的代價。

雅虎新聞報導，根據該公司新政策，若乘客在航班起飛前40分鐘內抵達，每位將需支付128元；因為此時報到櫃檯將關閉，而登機作業也將啟動。

想要擺脫遲到的代價並不容易，這項「遲到稅」也適用於錯過最初航班後試圖預訂下個可用航班的乘客。該公司規定，罰則也適用於在航班起飛後一小時內抵達售票櫃檯，希望轉乘下個航班的乘客。

據鏡報報導，這項遲到新規定與瑞安航空先前實施的罰則一樣，包括對在機場而非線上辦理登機手續的旅客多收取70元。該項規則指出，乘客若在預定出發前兩小時內未在線上辦理登機手續，可在出發40分鐘以前到機場辦理登機手續，但將被收取機場登機手續費。

為避免招致金錢損失，瑞安航空建議乘客在網路辦理登機手續，並在規定時間內前往機場。

此外，旅客也應檢視預訂細節與航空公司的規則，眾所周知航空公司會收取看似匪夷所思的費用，包括去年底一名乘客行李箱有個輪子凸出、超過標準尺寸，因而被多收取60元。

儘管有罰款的威脅，所謂「適當」的抵達機場時間一直是旅客爭議的焦點；有些喜歡提早四小時，有些則喜歡只給自己留15分鐘通過安檢。

後者這類會引來麻煩且越來越流行的「機場理論」，已造成至少一人錯過航班。一般而言，專家建議國內航班應在起飛前兩小時抵達機場，國際航班則應在起飛前三小時到達。

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