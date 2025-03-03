湖北宜昌「小狗山」爆紅 成觀光打卡熱點

圖為船舶行駛在長江三峽西陵峽湖北省宜昌市秭歸縣水域。新華社

在上海從事設計工作的郭青山 (Guo Qingshan) 在情人節 發布了一張返鄉度假時拍的照片，並配上「小狗山」的標題，立即在中國網路上掀起熱議，甚至創造出一個旅遊景點。

紐約郵報報導，郭青山在一月下旬回老家湖北宜昌時曾去爬山，事後在檢視照片時，他看到了以前未注意到的東西：一座形似狗頭的山峰矗立在長江邊，它的「鼻尖」幾乎觸及水面。

郭青山說，這太神奇、太可愛了，當他發現它時，十分興奮。他說，小狗的姿勢像是在喝水，又像是在觀看水中游魚，也像是在默默地守護著長江。

郭青山在社群媒體小紅書 上發表的貼文在10天內獲得12萬個讚；在微博上，「#小狗山」的標籤吸引了數百萬人瀏覽。

養狗的網友開始張貼自己狗狗的照片，看看哪隻最像「小狗山」；許多人直接前往宜昌，有些甚至帶著他們的狗兒來合影。

「小狗山我來了」，一位小紅書用戶發表貼文，並附上了小狗山照片，「只要摸摸小狗的頭就萬事如意了」。另一位網友稱，我們都需要一雙眼睛來看見這個世界的美。

住在距離該地點約一個半小時車程的楊洋（音譯，Yang Yang）和朋友以及她兩歲大的灰色貴賓犬Yang Keyi駕車前往。她說，看到這座山真的很開心，她經常帶著狗一起旅行，小狗山和她的狗真的很像。

小狗山位於宜昌秭歸縣，從觀景台可以看到山的全貌。世界第三、中國最長的河流長江，流經附近山區。

郭青山的照片在網路上廣為流傳後，許多人分享了他們先前從同一個地點拍攝的照片，說他們未意識到它看起來像一隻狗；還有些人討論了小狗山的外貌，如何隨著時間流逝而改變。

宜昌居民石通（音譯，Shi Tong）表示，他想起自己曾見過這座山，並貼出他在2021年拍攝的照片。他說，在網上看到小狗山的照片後，他查了一下它在哪裡，然後發現以前去過，「當時我也覺得它看起來像隻狗」。