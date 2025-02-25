打包行李帶上5物品 旅途可省不少錢

示意圖。Image by Vlada Karpovich from Pexels

出門旅遊、甚至在抵達目的地前，花費可能便會層層疊加、不斷膨脹；抵擋匆忙購物的誘惑，或度假前迷失在冗長的行李清單中。理財網站Go Banking Rates指出，只要稍加規畫，旅行者就能避免在物品上花費過多，以下是下次旅行前最好先準備的五種省錢物品：

1. 健康必需品

即使投保了旅遊險，也別忘了可輕鬆攜帶在手提袋或後背包中的緊急備用健康相關物品，例如非處方止痛藥、止吐藥、藥膏與繃帶。這些日常用品很容易被忽略，但卻可能在旅途中救急；可使用多格藥盒來容納所有的藥。

2. 零食

無論是漢堡還是10元一袋的小餅乾Chex Mix，美國機場的食品價格都是出了名的貴。與其在機場候機時多花錢，何不在到達前，先享用喜愛的食物，也為荷包省點錢。吃袋1.99元的Chex Mix不會給人添加罪惡感，畢竟這不像進電影院 時，需把食物藏在包包裡。

3. 水瓶

一個方便攜帶、品質佳的水瓶可節省金錢、時間與精力。在通過安檢後、登機前加滿水，可避免在起飛後等待空姐服務時的焦慮。在抵達目的地後，可考慮購買較大瓶裝的水，以便全天補充水瓶中的水，而不需在觀光 區購買價格較高的瓶裝水。

4. 行李秤

多攜帶一件物品或增加最後的行李總重量可能會讓人意外破費，若攜帶行李秤卻能讓人輕鬆預知行李是否超重，尤其是在長途旅行時，可預知還有多少空間，塞下在旅途中買的紀念品。行李超重費不容小覷，例如美國航空對超過限重50至53磅的行李收取30元費用，對超過限重53至70磅的行李收取100元。

5. 安全物品

無論目的地為何，準備些安全物品可以讓人在陌生的地方保持清醒的頭腦，避免一舉一動都有所顧慮，或面臨代價高昂的後果。可考慮的實用物品包括：旅館房間的堅固門鎖、防盜旅行袋或錢包、身份證件掛繩、登山扣或多用途工具，以及帶有隱蔽口袋的外衣，這些都可防患於未然。