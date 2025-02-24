2025全球最美海灘 希臘奪冠、佛州擠進前五

海灘，示意圖。Image by Pexels from Pixabay

全球知名旅遊網站Tripadvisor公布了2025年度「旅行者評選」(Travelers' Choice Awards)的2025年最佳海灘名單；這名單是根據透過「Tripadvisor評論資料的綜合分析」所得出Tripadvisor評論者最喜歡的海灘名單。

2025年世上最棒沙灘的頭銜則是落在，成功爬升23位來到榜首的希臘克里特島(Crete Island)埃拉福尼西沙灘(Elafonissi Beach)。

Tripadvisor形容這個海灘以清澈的海水和粉紅色的沙灘而聞名，而這片海灘的周圍還環繞著雪松森林，讓這裡也成了一個絕佳的徒步旅行地點；這海灘在該網站上有1萬6017條評論，其中有1萬641條是五星評論。

這次獲得第二名的，是泰國普吉島(Phuket)香蕉海灘(Banana Beach)，根據Tripadvisor的評論，「適合划船、滑翔傘，並有著色彩斑斕的珊瑚和魚類」，最適合在11月到3月的期間來訪，因為這段期間的普吉島有著氣候晴朗乾燥，海面平靜。

第三名落在加勒比海(Caribbean)阿魯巴島(Aruba)老鷹海灘(Eagle Beach)，其最佳旅遊時間落在4月至8月，這段時期人潮較少，但「天氣極佳」。

第四名的佛州 午休海灘(Siesta Beach)在TripAdvisor上滿分五分的評價上，則獲得了平均4.5分評價，一位使用者「Nancy S」聲稱，該海灘以「目之所及皆是白色的沙灘」而自豪，最佳旅遊時間則是落在「天氣宜人，溫度適宜，人群較少的」4月至5月或9月至10月

第五名則是葡萄牙阿爾加維(Algarve)的法萊西亞海灘(Praia da Falésia)。

但在這次名單中明顯缺席的則是澳洲 ，澳洲雪梨曼利海灘(Manly Beach)在2024年獲得第七名；該海灘仍是澳洲第一名的海灘，但在全球排名上卻下滑至第15位。

英國國內第一的海灘則是連續第四年獲頒第一名頭銜的多塞特郡(Dorset)韋茅斯(Weymouth)海灘；這個廣受人們喜愛的海灘，在歐洲整體方面則是排名第20名。

全球前十名海灘還包括：古巴 的Playa Varadero，多明尼加(Dominican Republic)蓬塔卡納(Punta Cana)的Bavaro Beach，西班牙馬略卡島(Mallorca)的Playa de Muro Beach，印尼珀尼達島(Nusa Penida)Playa de Muro Beach以及希臘凱法洛尼亞島(Kefalonia island)的Myrtos Beach。