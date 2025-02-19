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全球最友善城市 亞洲這國家意外居榜首

編譯周靜芝 / 即時報導
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斯里蘭卡的錫吉里耶(Sigiriya)名列本年度最熱情、友善旅遊目的地榜首。Image by VacacionesPagodasBlog from Pixabay
斯里蘭卡的錫吉里耶(Sigiriya)名列本年度最熱情、友善旅遊目的地榜首。Image by VacacionesPagodasBlog from Pixabay

旅宿網站Booking.com近日發布了第13屆年度「旅行者評論獎」(Traveler Review Awards)，揭曉2025年全球「最熱情、友善的地方」。該榜單的評分是根據該公司網站與應用程式上超過3.6億則客戶評論的三年平均值所得出。

斯里蘭卡的錫吉里耶(Sigiriya)名列本年度最熱情、友善旅遊目的地榜首。

錫吉里耶位於斯里蘭卡「文化三角」的心臟地帶，是個擁有1千居民的古樸村莊，旅客可從首都可倫坡的班達拉奈克國際機場(CMB)經三小時車程前往。

該鎮的獅子岩於1982年被聯合國教科文組織列為世界遺產，雄踞其上、高出地面1200英尺的城堡有斯里蘭卡「空中宮殿」之稱，是當地最知名的巍峨地標。這座精美的城堡在5世紀末曾作為摩利耶王朝的都城，遊客可攀登1300級階梯登頂瀏覽遺址。

此外，可在錫吉里耶博物館認識該地區歷史，探索手工藝村的蠟染與織品，並在明內里耶(Minneriya)國家公園觀賞野生動物；該公園是世界上最大的亞洲象聚集地，每年七至十月是大象數量的高峰。另一個吸引人的景點是丹布勒石窟寺(Dambulla Cave Temple)，它是斯里蘭卡最大、保存最完整的石窟寺，2000多年來一直是佛教重地。

位居「旅行者評論獎」榜單第二名的是西班牙的卡索爾拉(Cazorla)，距馬拉加(Málaga)約三小時車程。卡索爾拉被橄欖樹與群山環繞，主要景點是迷人的古城，以及四方形的Yedra城堡。前五名中的其他目的地，依序是巴西的烏魯比亞(Urubici)、紐西蘭的陶波(Taupo)與佛羅里達州的聖奧斯丁(St. Augustine)。

斯里蘭卡 博物館 奧斯丁

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