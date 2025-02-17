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到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

編譯周靜芝 / 即時報導
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早餐。Image by StockSnap from Pixabay
早餐。Image by StockSnap from Pixabay

在歐洲旅行時，有些人或許不想吃飯店的早餐，而是選擇當地的咖啡館或麵包店。美國旅遊作家瑞克·史蒂夫斯（Rick Steves）大力推薦這種作法，他認為品嚐更在地化的早餐，可為一天的開始增添特色與風味，長遠來說也更划算。

雅虎新聞報導，歐洲的許多飯店只提供加價早餐，這代表每人可能要花費10至20歐元不等；在咖啡館或麵包店用餐可節省金錢、支持在地商家，並享受更新鮮的餐點。歐洲國家的早餐通常比較簡單，但英國與愛爾蘭則是例外。

舉例來說，在義大利，以一杯卡布奇諾和新鮮的「義大利可頌」(cornetto) 或麵包搭配果醬來開始一天的生活，十分普遍。單杯濃縮咖啡可低至1歐元，糕點也是1.5歐元起；因此在麵包店這樣的一頓早餐，每人花費約為3至5歐元，在咖啡館會需多付一些。如果想更省錢，可以到Lidl之類的超市，那裡供應的糕點約50美分，每天新鮮烘焙，麵包種類也很能反映在地飲食文化。這在瑞士等消費昂貴的國家尤其實惠。

如何吃得便宜又具當地特色

既然已知道在歐洲旅行時，早餐應避免和選擇吃什麼，接著可把重點放在午餐與晚餐上。雖然有許多有旅遊指南會著重於一些特定事項，例如在義大利點傳統食物時應避免犯的錯誤，但要吸納所有新資訊可能會讓人無所適從；幸好即使歐洲有數十個不同國家，有幾個訣竅在所有地方都適用。

想在歐洲像當地人一樣，吃地道又經濟的餐點，就擁抱街頭美食，像匈牙利的麵餅蘭戈斯（lángos）或德國的咖哩香腸（currywurst），並善用午餐特價。在歐洲，午餐是一天中的大餐，許多餐廳提供特價午餐，價格較低或有額外優惠，例如免費飲料或開胃菜。

在當地餐廳用餐花費難免較高，可選擇每日特價與季節性美食，以真正體驗在地風味。在義大利，從二月到四月，可品嚐到新鮮的羅馬洋薊（Romanesco artichokes），佐奶油與鹽食用。在德國，四月到六月是蘆筍時節，可吃到新鮮的當地白蘆筍搭配奶油與金黃濃郁的荷蘭醬（Hollandaise sauce）。

義大利 咖啡 德國

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