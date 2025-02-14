長途飛行不無聊 攜帶自製零食有技巧

爆米花。Image by Mo Abrahim from Pexels

搭飛機可不一定要在商務艙才能享用美食，Tasting Table網站分享如何自備機上零食，讓長途飛行不再無聊！

打包機上零食就像挑選服裝搭配，可以自由混搭，考慮可以搭配的點心，蘇打餅、肉乾、起司等可以層層疊加，鹹味瑪芬、調味手工燕麥脆片和多層三明治也很棒，除此之外，還可以自製什錦果仁，搭配自己最愛的新鮮果乾，或是煮幾顆蛋、爆一袋爆米花，裝進隨身行李帶上飛機享受。

搭乘飛機將在同一個空間內待上數小時，所以要提前準備好可能會想吃的各種解饞點心，包括香脆鹹食或辣味鹹食、甜食等，合適的選擇將使下一次飛行更舒適。

長途飛行更愉快

無論喜歡哪種零食，都需要合適的容器，幫助保持食物擺放整齊，平常野餐時帶的精緻分隔零食盒可不只有在公園才派得上用場，在飛機上也很實用，亞馬遜 (Amazon )網站熱銷的多格保鮮盒有固定蓋和把手，可以效法打包行李的方法，將食材裝進密封袋，準備好下次登機，輕鬆享用美食，別忘了帶餐巾紙或濕紙巾，以便清潔。

此外，挑選能在室溫下保存良好的零食，不會輕易融化或變得濕軟，雖然可以攜帶冰袋保持低溫 ，但有可能會讓包內變的潮濕，還要考慮食物的氣味，例如鮪魚沙拉三明治就不適合在擁擠的機艙內打開。

若是帶著孩子一起旅行，零食就更重要了，可以做一些早餐和蛋白棒，或是為孩子準備色彩繽紛的穀物棒。

當然，也可以給孩子一包Uncrustables三明治，不過，若是想帶果醬或堅果醬抹著蘇打餅吃，必須確保攜帶的份量符合運輸安全管理局(TSA)的規定。

還有，別忘了自己的甜點胃，帶上巧克力瑪芬蛋糕或鹽之花巧克力餅乾，裝進保鮮盒裡，在機上來個飯後甜點，當你將這些點心從零食包裡拿出時，其他乘客肯定會投來羨慕的目光。