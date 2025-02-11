夫妻出遊必吵架？專家：6原則維繫好關係

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不論是新婚或老夫老妻，都很容易想像旅行的壓力會如何考驗彼此的關係。今日美國報旅遊記者露露·張（Lulu Chang）表示，夫妻或情侶出遊旅，難免會經歷許多美好或不愉快的經驗；她訪問了幾位人際關係專家，說明旅行對伴侶的好處及如何避免發生爭執。

婚姻與家庭治療師賈西亞-巴莉絲（Eden Garcia-Balis）表示，旅行時刻意安排做些不同的事很重要。她說，夫妻必須跳脫日常生活中熟悉的慣例，沉浸在新的體驗中；當置身陌生環境、規畫旅遊路線並一起克服挑戰時，這種共同的冒險可培養團隊精神。

心理諮商師瑞菲爾德（Michelle King Rayfield）指出，遠離例行的日程表與會分心的事務，可更專注於彼此；沒有電子郵件、家務或其他責任分散注意力，彼此可進行有意義的對話、在愚蠢的時刻開懷大笑，並以一種在家難以做到的方式在一起，「重點是花點時間打破習慣」。

一起規畫行程

即使兩人中有一方更擅於規畫行程，安排一個雙方都認可的行程仍十分重要。

心理諮商網站The Dating Decoder創辦人漢斯莉（Sarah Hensley）表示，在出遊前雙方同意一個確定的行程，可減少在度假期間發生衝突的機會，重要的是「確保每個人都有機會享受旅程」。

不要害怕偏離行程

彈性是伴侶度假與保持良好關係的關鍵，漢斯莉說，每個人都知道，旅行期間免不了發生航班延誤、汽車故障等小插曲，這些都會打亂計畫；但這些可讓伴侶解決與關係無關的意外事件，能強化彼此解決衝突的技巧。

因此，與其為去哪吃午餐或錯過飛機、火車是誰的錯而大吵一架，不如團結一致，克服眼前的挑戰、盡情享受當下。

經常溝通

溝通是伴侶旅行成功的必要條件，尤其是學會即時調整彼此的喜好、習慣與解決問題的方式。賈西亞-巴莉絲表示，旅遊提供許多合作與相互支持的時刻，有助於建立信任。

擁有美好與共同體驗的伴侶，在旅行後會對彼此的關係產生更深刻的連結與愉悅，這些都來自於實際的、理性的對話以及親密的交流。

獲得不同觀點

瑞菲爾德說，旅行可讓人對伴侶有全新的觀點，當看到他們如何處理壓力、適應意外或投入新體驗；當一起嘗試新事物時，無論是品嚐異國料理或在新城市觀賞日出，都會增添日常生活中難以激發的興奮與親密火花。

花點時間獨處

雖然應努力與摯愛共度美好時光，但為自己充電也很重要。無論是獨自散步，或是找時間在泳池邊閱讀，都沒有必要每分每秒膩在一起；例如在倫敦旅遊時，若住在肯辛頓（Kensington）區，鄰近的自然歷史博物館 、科學博物館、V&A博物館都很適合獨自探索。

不要期望過高

規畫一個終生難忘的豪華假期固然很有趣，但專家表示，有時伴侶旅遊的最佳方式也可以很簡單。

瑞菲爾德指出，一起旅行不一定要去昂貴的度假勝地或遙不可及的遠方，即使是周末的公路旅行、到鄰近小鎮散散心，或只是花一天時間探索新地點，都能讓彼此有機會交流；這與去多遠無關，而是要有意識地利用時間，共同創造美好回憶。