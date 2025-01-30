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精神航空祭旅客服裝新規：不能穿太清涼

編譯周靜芝 / 即時報導
精神航空（Spirit Airlines）將嚴格規範旅客穿著，尤其是打扮「猥褻」，或穿得太清涼的乘客。歐新社
精神航空（Spirit Airlines）將嚴格規範旅客穿著，尤其是打扮「猥褻」，或穿得太清涼的乘客。歐新社

精神航空（Spirit Airlines）將嚴格規範旅客穿著，尤其是打扮「猥褻」，或穿得太清涼的乘客。

新聞網站Today報導，這家總部位於佛羅里達州的廉價航空公司在日前發布的最新承運合約條款中，要求乘客穿著不暴露「私處」的衣服，以及其他新規定。

在條款中的第9與第10中，精神航空指出，如果旅客「赤腳或衣著不整（即穿透視服裝，未充分遮蓋、暴露乳房、臀部或其他私處），或其衣服或物品（包括身體藝術）性質淫穢、猥褻或令人反感」，則可能拒絕其搭機。

在此之前，航空公司對旅客的服裝規範並未如此明確標示，僅反對赤腳或衣著不當的乘客，或那些穿著被認為是「猥褻、淫穢或具攻擊性」服裝者。

據美聯社報導，精神航空公司是在去年11月聲請破產保護近兩個月後，對旅客服裝規定進行了修訂，先前該公司曾因疫情導致巨幅虧損，企圖將該公司出售給捷藍航空（JetBlue），但未能如願。

精神航空曾表示，在聲請破產後將持續正常營運。

除了營運不善，該公司在去年11月，一架從佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）飛往海地太子港的班機遭到槍擊，導致一名空服人員受傷，該航班隨即轉飛往多明尼加共和國。國務院當時從美國駐太子港大使館發出警示，由於治安動盪，建議國人避免前往旅行。

破產 國務院 佛州

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