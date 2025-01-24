英國ETA剛上路就喊漲 但這些旅客免費

英國8日起將對48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA）。(路透)

英國政府提議提高電子旅行憑證ETA費用，但將不會再要求未離開機場的過境旅客支付這筆費用。

ETA費用於1月8日生效，包括美國等大部分國家旅客都須支付，目前申請費用為10英鎊(12.28美元)，但現在英國政府提議要漲價至16英鎊(19.65美元)。

此外，英國政府上周表示，如果旅客未通過邊境 管制站，則將不再需要支付ETA費用。

英國內政部 (Home Office)的聲明表示：「作為政府『改革計畫』(Plan for Change)的一部分，ETA將提供更流暢的數位入境系統，對於每年穿越英國邊境的數百萬人而言更快速、更安全。然而，在獲得來自航空業的回饋意見後，政府同意給予那些通過機場禁區(airside)、因此不通過英國邊境管制站的乘客暫時豁免權。」

公告發布後，國際航空運輸協會(IATA)主席沃許(Willie Walsh)表示反對英國漲價，稱這一提案和提出的時機「令人困惑」。

沃許的聲明指出，如果實施ETA漲價政策，將是對英國旅遊競爭力的自我打擊，「現在是英國政府看清楚大局的時候，透過讓英國成為一個更具成本競爭力的旅遊目的地，可以獲得一切好處，包括旅客產生的巨額稅收。在旅客踏上英國土地前就以高收費嚇退旅客，這沒道理。」

除了英國，歐洲聯盟委員會(European Commission)計畫在今年推出自己的電子授權，稱為「歐盟 旅行訊息授權系統」(European Travel Information and Authorisation System，ETIAS)，費用為7歐元(7.27美元)。

美國也有自己的旅行授權電子系統ESTA，適用於屬於免簽證計畫(Visa Waiver Program)國家的旅客；ESTA申請費用為21元。