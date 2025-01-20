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重新定義旅遊業 Z世代最愛的4個實惠目的地

編譯莊瑞萌／即時報導
葡萄牙里斯本。Image by Vianney Dugrain from Pixabay
葡萄牙里斯本。Image by Vianney Dugrain from Pixabay

善於精打細算的Z世代計劃出國旅遊時，通常會以經濟考量為優先，因此，包括葡萄牙里斯本以及墨西哥圖倫(Tulum)等地是最受Z世代歡迎的四處旅遊目的地。

雅虎(Yahoo)報導，Jettly執行長克拉布(Justin Crabbe)表示，Z世代的旅遊方式與上一世代有所不同，「Z世代遊客尋找能夠契合自身價值觀與興趣的地點、注重文化體驗，並結合負擔得起與永續性。」負擔得起更是其中關鍵。以下是旅遊專家發現Z世代最常造訪的四個目的地。

第一是葡萄牙里斯本(Lisbon)

克拉布指出，Z世代熱愛國際旅遊，「根據我們的研究，Z世代是最有可能在這個假期季規劃國際出遊的世代。」他也解釋里斯本之所以成為熱門目的地是因為除了費用相對低廉，同時還為年輕旅客提供了豐富的探索機會。

RedAwning執行長喬特(Tim Choate)也認同里斯本是Z世代的首選之一。他說，「里斯本憑藉適合步行的區域、歷史魅力與活躍的數位遊牧族群而受到歡迎。Z世代熱愛這些地方，因為他們能夠深入體驗文化，同時分享太加斯河的日落以及色彩繽紛的建築等景象。」

第二則是墨西哥圖倫(Tulum)

克拉布表示，儘管Z世代對國際旅遊有興趣，但有些人並不會離家太遠，「墨西哥豐富的文化魅力，從輕鬆歡樂的亡靈節慶祝活動到以實惠價格探索圖倫的古代遺跡，都正吸引著Z世代前往。」喬特也認為圖倫以優惠價格讓遊客獲得奢華體驗，「年輕遊客優先會選擇入住缺少公共設施、永續性的度假屋，同時沉浸於瑜伽靜修或天坑游泳等體驗。」

第三則是墨西哥旅遊勝地埃斯孔迪多港(Puerto Escondido)

Skylux Travel旅遊專家馬利(Alonso Marly)表示，這是因為當地擁有波希米亞風情並且有許多活動可供選擇，「包括浮潛、與海洋生物共游、在自然棲息地觀賞海豚、嘗試運動釣魚、野放剛出生的海龜、學習衝浪以及探索周邊的海灘，如瓦圖爾科(Huatulco)和卡里薩利略灣(Bay of Carrizalillo)。」

第四則是印尼松巴島(Sumba)

馬利解釋，對於Z世代來說，峇里島已經過時，松巴島正迅速崛起。他表示，「峇里島一直是最受歡迎的度假地之一，但由於它不再像過去那樣寧靜且未受污染，許多旅客現在更青睞新穎、未開發且人潮較少的熱帶目的地。」Nihi Sumba度假村也位於松巴島，該度假村曾被《Travel + Leisure》評選為世界最佳酒店之一。

墨西哥 釣魚 雅虎

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