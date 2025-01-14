科羅拉多州這條冬季列車 獲選為世界No. 2

科羅拉多州的「派克峰齒軌鐵路」(Pikes Peak Cog Railway)。Image by Dawn from Pixabay

火車行駛於白雪靄靄的山間，浪漫又神秘；科羅拉多州 的「派克峰齒軌鐵路」(Pikes Peak Cog Railway)在全球冬季熱門鐵路中排名第二，僅次於加拿大 洛磯山脈雪地列車(Canadian Rockies Snow Train)。

日本 以子彈列車聞名於世，而「東日本旅客鐵道株式會社」(Japan Railways Group，簡稱JR東日本)分析旅遊評論平台TripAdvisor的回應、社群媒體Instagram的熱門標籤和降雪數據，評比全球最受歡迎的五大雪地列車路線，其中美國排名第一的是科羅拉多州的「派克峰齒軌鐵路」。

旅遊與休閒(Travel + Leisure)雜誌報導，派克峰齒軌鐵路又名「The Cog」，1891年起便載運無數旅客，從派克峰山腳城鎮曼尼通斯普林斯(Manitou Springs)駛上科州最高的派克峰，途經蓊鬱森林、陡峭峽谷、岩層和瀑布，且可看到以派克群山為棲地的麋鹿等各種鹿群。

列車會停在海拔逾1萬4000呎的地方，讓乘客下車從山頂欣賞360度無死角的絕美景緻，包括美洲大陸分水嶺和洛磯山脈的壯闊豪情；這趟列車來回約需3小時，上山1小時，山頂停留40分鐘，下山 1小時10分鐘，也有許多人只買單程票，騎自行車上山或徒步下山，成人票價59.5元起。

JR東日本肯定派克峰齒軌鐵路在TripAdvisor平台獲得的「完美五星評價」，以及該列車的服務體驗在Instagram上的主題標籤數量，在滿分10分的評比中獲得8.28分，與日本青森津輕鐵路的暖爐列車不分軒輊，而派克峰齒軌鐵路和津輕暖爐列車僅次於得分8.94分的加拿大洛磯山脈雪地列車。

JR東日本排行榜上的另兩列美國冬季列車，分別是阿拉斯加的極光列車(Aurora Winter Train)，以及紐約的阿迪隆達克列車(Adirondack Railroad)。