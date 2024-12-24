女子搭機耳朵痛到像要爆炸 空服員用「特製杯子」瞬間緩解

聖誕新年假期是搭機高峰，網友提供緩解高空耳朵不適的妙方。(美聯社)

肯塔基州的海斯克爾（Shelby Heiskell）日前搭飛機時雖身體不舒服仍登機，她在飛機上發生了俗稱「飛機耳」（airplane ear）的耳壓不平衡現象，海斯克爾說她的耳朵痛到像是要爆炸，沒想到空服員用兩個隨手可得的物品，讓她輕鬆做一個動作就緩解耳朵不適，讓她直呼空服員真的很厲害。

紐約郵報（New York Post）報導，海斯克爾和家人到加州過感恩節 ，日前要搭機回肯塔基州過聖誕節 ，她在搭機前一周因為病毒感染而鼻塞。

海斯克爾說，她很少搭飛機，所以不知道身體不舒服的時候搭機會有更多風險，她說當飛機下降時，她覺得耳朵像是要爆炸，是一種她過去從未感受過且不可控制的痛。

妙佑醫療機構(Mayo Clinic)指出，海斯克爾發生的狀況稱為「飛機耳」，當耳膜有壓力，中耳和所處環境中的壓力不平衡時就會發生，容易發生於飛機起降時。

海斯克爾說，她知道嚼口香糖或打呵欠可以緩解這症狀，但她試了都無效，痛到不行的她只好把頭埋在抱枕中，一名空服員看到海斯克爾的異狀，上前詢問發生什麼事，得知海斯克爾有飛機耳後，空服員說「我有解決法寶」。

海斯克爾說，空服員隨即離開，過不久後返回，給她一個紙咖啡杯，杯底有一條熱的、溼的小毛巾，空服員請海斯克爾拿著杯子罩住耳朵，海斯克爾說，她的耳朵雖然還是聽不清楚，但瞬間就不痛了，那股壓力也消失了，她說這是「熱杯子」（hot cup）方法。

海斯克爾說，這方法似乎不是很多人知道，因為她下一次搭飛機時身體仍不舒服，她一上飛機就對空服員說她要「熱杯子」，但對方完全聽不懂，所以她把過程拍成影片放到TikTok 分享；影片被網友瘋傳，累積超過630萬次瀏覽。

不少網友在海斯克爾的影片留言分享自己緩解飛機耳的方法，也有其他空服員留言分享自己的經驗。海斯克爾後來又拍其他影片分享她收集到的建議。

有網友分享，可以在搭機前24小時和搭機前45分鐘吃減充血劑（decongestant）或偽麻黃鹼（Sudafed）避免飛機耳，也有空服員說家長帶嬰幼兒搭機時若小孩耳朵不舒服，可以在兩邊耳朵各罩一個空紙杯，就能減緩受到的壓力。