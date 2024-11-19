她去過法國無數次 寧捨巴黎改往這5個城市旅遊

法國里昂(Lyon)。Image by loic Tijsseling from Pixabay

商業/娛樂新聞網站「商業內幕」(Business Insider)的旅遊專欄作家史可婷 (Lucy Skoulding)特別鍾情浪漫的法國，過去幾年先後到訪14 次。她現在居住的地方雖非法國，但距離只有4個小時的火車或渡輪旅程，可見其「瘋法」程度。

史可婷說，巴黎是法國首都，加上在2023年獲評為最受國際遊客歡迎的城市之一，自然有很多遊覽之處，然而除了「花都」之外，還有其他值得一遊的城市，以下是她的5個建議及介紹。

首先是里昂(Lyon)，法國的第三大城市，僅次於巴黎和馬賽(Marseille)。這座城市有太多值得熱愛的地方，從美麗蜿蜒的街道、令人垂涎的美食到熱鬧的夜生活場景。

值得一試是探索她的小巷，這是一個存在多年的巨大通道網路，隱沒於歷史悠久的隧道、樓梯間，在古老的絲綢貿易時代及二次大戰中發揮了重要作用。里昂約有400條這樣的「秘道」，其中有50條向公眾開放。

其次是波爾多(Bordeaux)，不用多說，早就知道她擁有法國最好的美食和美酒。在葡萄酒產區，著名酒莊林立、名釀處處。

即使時間不那麼充裕，仍建議抽出時間參觀一下卡普辛市場 (Marché des Capucins) ，在這裡可跟當地人一起品嘗新鮮食物和葡萄酒。

第3個是尼斯(Nice)，這個位於東南沿岸的城市，為人們帶來了休閒、歷史和文化的完美平衡。

乘坐火車很容易到達這個臨海城市，除有不少美麗海灘外，山上還有令人驚嘆的中世紀村落埃茲(Èze)，是法國風景如畫的地方。

第4個建議一遊充滿活力的港口城市馬賽，她以其藝術影響力及以海鮮為主的美食而聞名。傳統的法國菜餚，例如馬賽魚湯(豐盛的海鮮湯)、美麗的海灘、夜生活等都令人樂而忘返。

馬賽的老城區非常適合步行，在街上漫步，偶爾停下來品嘗美味的食物及飲料，確是賞心樂事。

最後要說的是魯昂(Rouen)，是法國諾曼第大區的首府，距離巴黎約兩小時車程，是中世紀歐洲最繁華的城市之一，擁有令人印象深刻的歷史建築及一流購物場所。

當中最要參觀的是聖女貞德博物館 (Joan of Arc museum)，若不前往，魯昂之旅就不完整，博物館的互動讓它成為最迷人的博物館之一。