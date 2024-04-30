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初夏旅行現是買票好時機 哪些地方機票便宜？

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by GeoJango Maps on Unsplash
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智遊網（Expedia）的2024年夏季旅遊展望指出，目前正是以最優惠價格購買初夏航班的好時機，該旅遊集團公關負責人費雪（Melanie Fish）表示，較低的票價往往會在預定日期的21到60天前出現，但提早開始搜索，設置價格提醒、在機票價格下降時發送提示，絕對有利無弊。費雪說，如果可以選擇，在周一搭國際航班或在周二乘坐國內航班，票價最多可省15%。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，以下是今夏機票價格相對較便宜的地方：

墨西哥

享受陽光、衝浪、異國文化與美食，墨西哥總是個好主意，今年夏天尤其如此。 隨著圖盧姆（Tulum）新機場的啟用，國內各家航空公司已增加大量飛往墨西哥、特別是沿海地區的航班。機票網站Going發言人納斯特羅（Katy Nastro）指出，他們發現大量飛往墨西哥度假勝地（例如坎昆）的優惠機票。

旅遊搜尋引擎Skyscanner全球旅遊趨勢專家琳德賽（Laura Lindsay）表示，墨西哥的坎昆（Cancún）、卡波聖盧卡（San José del Cabo）與巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）三個城市為2024年最划得來的十大旅遊目的地之一。

科羅拉多州

史詩般的健行路線、令人嘆為觀止的自然風光，還有一輩子都喝不完的精釀啤酒，有百年紀念州（Centennial State）之稱的科羅拉多州是國內旅遊的寶藏之地。高端旅遊俱樂部Inspirato的柯林斯（Ashlee Collins）表示，該州滑雪勝地韋爾（Vail）今夏頗受會員歡迎。即使不是為了滑雪，當地不僅風景優美，且可駕車前往，為旅行省下大筆費用。

與其他國內度假地點相比，前往科州的機票價格更為合理。納斯特羅發現，7月4日國慶假期邁阿密（Miami）到丹佛（Denver）的往返機票僅需199元；她說，從國內主要城市出發的平均往返機票在173元至250元間，但越接近夏季，這些價格預料將攀升至350元。

加勒比海

加勒比海的旅遊旺季在冬季，多數國人喜愛湧向溫暖的海灘，這代表夏季前往該地區旅行往往更加寧靜與便宜。

旅遊網站Hopper的消費專家史溫莫（Lindsay Schwimer）說，旅客可以低於300元的價格飛往幾乎所有島嶼：波多黎各、牙買加、荷屬阿魯巴、多明尼加共和國等；甚至飛往哥倫比亞，也出現類似行情。

歐洲鄉村

前往西歐旅遊的熱度始終未退燒，預計今夏國人還會大批湧入。如果想避開一些熱門島嶼，可以把歐洲鄉村列入旅遊目的地搜尋範圍。

旅遊公司Inside Europe Travel Experiences合夥人溫娜契（Sandra Weinacht）看好西班牙的里奧哈（Rioja）自治區、巴斯克（Basque）自治區鄉村，以及義大利中部的翁布里亞（Umbria），該地毗鄰托斯卡尼，但旅遊人數相對較少。她還喜歡奧地利人口最少的卡林西亞邦（Carinthia）。

墨西哥 科羅拉多州 義大利

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