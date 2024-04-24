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搭飛機有服裝規定嗎？ 穿著太清涼被請下飛機 於法有據嗎？

編譯彭尚興／即時報導
休士頓女醫蒂莎·羅爾2019年結束牙買加假期，要搭機前往邁阿密時，被指為衣著「過於暴露」，被迫用一條機艙用小毛毯圍住上半身。(X.com)
休士頓女醫蒂莎·羅爾2019年結束牙買加假期，要搭機前往邁阿密時，被指為衣著「過於暴露」，被迫用一條機艙用小毛毯圍住上半身。(X.com)

許多人搭乘飛機時力求輕便，有些人則可能是仍沉醉於度假氛圍，以至於上飛機時穿著過於清涼，而被航空公司人員要求更換「較為合適」的服裝。如果拒絕配合，則可能遭到拒絕登機，或是被請下飛機的待遇，情節嚴重甚至可能會勞動警察出馬。但航空公司的做法，於法有據嗎？

有線電視新聞網(CNN)報導，今年一月間，一名自稱網紅和時尚達人的女子以DJette kiwi帳號在X平台推文控訴遭到達美航空(Delta Airlines)「如同罪犯般的粗暴對待」，被兩名登機口櫃台人員硬生生地請下飛機，只因為當時她身上穿了一件半透明的白色罩衫，裡面則是一片真空。DJette kiwi還說，直到她不得已穿上一件襯衫後，才獲准再度登機。

但事後DJette kiwi還是憤恨難平，於三月間聘請了知名民權律師葛羅莉亞·歐瑞德(Gloria Allred)，大動作召開記者會，控訴達美航空妨害她的人權，要求業者道歉並修改政策。記者會現場還展示了一個掛著胸罩的衣架子。

DJette kiwi的遭遇不是特例，據CNN報導，目前投身演藝圈的2012年環球小姐奧莉維亞·柯波(Olivia Culpo)兩年前從墨西哥度假勝地卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)要搭機返美時，因為上半身只穿了一件黑色比基尼胸罩，而遭到美國航空(American Airlines)拒絕登機。最後她不得不穿上一件連帽運動夾克。

更早之前的2019年，來自德州休士頓的女醫蒂莎·羅爾(Tisha Rowe)結束牙買加(Jamaica)假期之後，穿著一件平口連身短褲裝，準備搭機前往邁阿密時，也被指為「過於暴露」，被迫用一條小毛毯蓋住上半身。

但如同歐瑞德律師指控，航空公司對於所謂「合宜的服飾」缺乏明文規定，往往取決於現場人員的主觀判斷。而且受到指責，被迫更換服裝或被拒絕搭載的「受害人」，絕大部分都是女性。男性乘客的類似遭遇，可說是鳳毛麟角。

CNN以電郵詢問了12家航空業者對於乘客服裝是否有相關規定，僅接到西南航空(Southwest Airlines)用書面答覆稱：「本公司員工會根據運載契約內容，運用他們的判斷力，確保旅客的舒適與安全。」

時尚達人DJette kiwi身上穿了一件半透明的白色罩衫，裡面一片真空，今年一...
時尚達人DJette kiwi身上穿了一件半透明的白色罩衫，裡面一片真空，今年一月從鹽湖城要搭機前往舊金山時，被達美航空地勤人員硬生生地請下飛機。(X.com)
2012年環球小姐奧莉維亞·柯波兩年前從墨西哥度假勝地卡波聖盧卡斯要搭機返美時，...
2012年環球小姐奧莉維亞·柯波兩年前從墨西哥度假勝地卡波聖盧卡斯要搭機返美時，因為上半身只穿了一件黑色比基尼胸罩，而遭到美國航空拒絕登機。最後她不得不穿上一件連帽運動夾克。(Instagram)

達美航空 墨西哥 德州

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