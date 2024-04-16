我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

最高院展開「費雪訴美國案」口頭辯論 牽動川普起訴

夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生

編譯周靜芝 / 即時報導
佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社
佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社

夢想是在心中許下的願望，今日美國報（USA Today）報導，迪士尼世界大飯店日前為佛羅里達州一位106歲老婦人實現了她的夢想。

迪士尼發布的新聞稿稱，潔克森（Magnolia Jackson）於3月13日在迪士尼世界度過了她106歲的生日，家人、朋友及米老鼠、米妮都圍繞在她身旁。

去年秋天，潔克森在觀看了佛羅里達州藍色經典賽（Florida Blue Florida Classic）後，首度迷上了迪士尼。這是歷史悠久的「傳統黑人大學」（HBCU）間的美式足球賽盛事，在這場比賽中，球迷們觀看了Bethune-Cookman大學野貓隊（Wildcats）對戰Florida A&M大學響尾蛇隊（Rattlers），以及中場米老鼠穿著鼓手服裝的表演。

影片來源：youtube/Chip and Company

出生於1918年3月14日的潔克森，是參賽的Bethune-Cookman大學最年長的在世畢業生；她非常喜歡中場表演，發誓今年要在迪士尼世界慶祝自己的生日。

潔克森的願望提前一天在「魔法王國」實現了，她不但見到了迪士尼的工作人員，現場還布置有「生日快樂」海報、音樂、氣球與蛋糕。當她抵達時，米奇和米妮向她問好，親友唱起「生日快樂」歌，讓她興奮不已，也加入合唱。

這場生日盛會，讓潔克森遊覽了迪士尼世界，與電影「公主與青蛙」中的蒂安娜公主歡聚，甚至參加了艾波卡特（EPCOT）主題樂園的國際花卉園藝節活動。

迪士尼 佛羅里達州 足球

上一則

雇主會看上怎樣的員工？專家說這個人格特質最重要

延伸閱讀

米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨

米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨
身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」
鼎泰豐今夏進駐迪士尼園區 全新打造安那罕分店

鼎泰豐今夏進駐迪士尼園區 全新打造安那罕分店
迪士尼樂園超賺錢 未來10年擬再投資600億美元

迪士尼樂園超賺錢 未來10年擬再投資600億美元

熱門新聞

花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

2024-04-15 09:48
This image was published by Pexels on Pixabay

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

2024-04-11 10:26
示意圖。Image by Charles Thompson from Pixabay

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

2024-04-09 09:52
示意圖。Image by Darko Djurin from Pixabay

放屁次數太多 何時該擔心？

2024-04-09 12:15
長途搭機及轉機常衍生附加費用，讓旅客意外、不快。示意圖，非新聞當事者。(路透)

她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢

2024-04-09 20:10
Image by Tesa Robbins from Pixabay

研究發現 導致失智的3大風險因素

2024-04-15 09:18

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層