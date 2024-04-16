夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生

佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社

夢想是在心中許下的願望，今日美國報（USA Today）報導，迪士尼 世界大飯店日前為佛羅里達州 一位106歲老婦人實現了她的夢想。

迪士尼發布的新聞稿稱，潔克森（Magnolia Jackson）於3月13日在迪士尼世界度過了她106歲的生日，家人、朋友及米老鼠、米妮都圍繞在她身旁。

去年秋天，潔克森在觀看了佛羅里達州藍色經典賽（Florida Blue Florida Classic）後，首度迷上了迪士尼。這是歷史悠久的「傳統黑人大學」（HBCU）間的美式足球 賽盛事，在這場比賽中，球迷們觀看了Bethune-Cookman大學野貓隊（Wildcats）對戰Florida A&M大學響尾蛇隊（Rattlers），以及中場米老鼠穿著鼓手服裝的表演。

影片來源：youtube/Chip and Company

出生於1918年3月14日的潔克森，是參賽的Bethune-Cookman大學最年長的在世畢業生；她非常喜歡中場表演，發誓今年要在迪士尼世界慶祝自己的生日。

潔克森的願望提前一天在「魔法王國」實現了，她不但見到了迪士尼的工作人員，現場還布置有「生日快樂」海報、音樂、氣球與蛋糕。當她抵達時，米奇和米妮向她問好，親友唱起「生日快樂」歌，讓她興奮不已，也加入合唱。

這場生日盛會，讓潔克森遊覽了迪士尼世界，與電影「公主與青蛙」中的蒂安娜公主歡聚，甚至參加了艾波卡特（EPCOT）主題樂園的國際花卉園藝節活動。