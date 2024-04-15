使用機場或酒店網路 如何確保安全？

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出門旅行時，與外界保持聯繫十分重要，幸好無論是在酒店、咖啡 館或機場，找到免費的Wi-Fi並不難；但要注意確保個人資料在公共網路上的安全。

今日美國報（USA Today）報導，富比世 顧問公司（Forbes Advisor）在2023年的調查顯示，43%經常使用公共Wi-Fi的美國人表示，他們的網路安全在使用公共 Wi-Fi時遭受威脅；而咖啡館、餐廳和酒店則是人們最常使用公共Wi-Fi的地點。

在連接到任何網站前，首先要做的是確定連接的是正確的網址。行動熱點公司 SIMO執行長普拉姆（Eric Plam）表示，如果有連接密碼更好，可以讓人放心些，因為它更安全，不是一個未經許可而被安裝的非法接入點（rogue access point）。

普拉姆說，盡可能使用虛擬私人網路（VPN），這不是很大的投資，它能為你的電腦和正在連結的任何伺服器增加一道額外的安全保護；VPN就像一條「安全通道」，為所瀏覽的資料加密。

使用公共網路時，盡量避免連結銀行帳戶等敏感資料，甚至不要登入電子郵件。普拉姆指出，任何時候，當輸入某個密碼時，都要對所在的網路保持謹慎。安全起見，最好使用能保護與加密密碼的密碼管理工具，長而複雜的密碼也更安全；根據軟體公司Specops統計，85%被洩露的密碼少於12個字母與符號。

普拉姆表示，如果覺得太複雜，便使用自己的行動熱點。行動熱點的價格在30至200元間，取決於速度或傳輸量等功能。他說，一旦感覺不對勁，一定要中斷連線，然後立即更改密碼，尤其是當感覺有駭客 入侵時；此外，還應檢查信用卡上任何異常的交易費用。

普拉姆說，只要確定使用的是官方網路，並遵守他提到的所有安全防範措施，機場Wi-Fi還是安全的；有些機場與無線通訊公司Boingo合作，這類網路通常有內建的安全防護，可以放心使用。

旅行時，免不了要在機場登機口等公共場所為手機或電腦充電，有一種被稱為「充電陷阱」（juice jacking）的網路攻擊行為，是指駭客會利用公共的USB充電座，從行動裝置竊取資料或在上面安裝惡意軟體。聯邦通信委員會（FCC）稱，雖然有可能發生這類事件，但目前尚未獲證實。

不過，對可能的風險提高警覺還是很重要，普拉姆建議，充電時使用自己的行動電源或普通的交流適配器（AC adapter），而不是USB接口。