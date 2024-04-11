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美航放寬登機政策 乘客帶竉物袋也可帶隨身行李

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Gundula Vogel from Pixabay
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對家有寵物的人，這算是個好消息。美國航空放寬其寵物登機政策，允許和動物同行的旅客除了寵物袋之外，也能攜帶一個全尺寸的隨身行李。

美國航空在官網上說明，旅客若同意支付隨身攜帶寵物費（carry-on pet fee）、讓寵物在整個飛行中都待在袋內、並放置於前方座位下，可以在搭機時攜帶一個寵物袋；此外，還可攜帶一件額外的行李與寵物一起登機，該行李可以是皮包或小手提包等私人物品，或是可放在頭頂上方置物箱、符合航空公司要求的隨身行李。

在此之前，攜帶寵物進入客艙的旅客只能帶小型、可放在座位下方的個人物品，超過的更大隨身行李則需托運，費用為35元。另外，如果寵物主人想攜帶較大的隨身行李，也可將寵物放在行李艙內。

不過，攜帶寵物登機所需的費用沒有調整。根據美航官網，該費用仍為150元；同時，寵物推車仍需托運，並收取托運費用。

即使政策放寬了，專家還是建議在攜帶寵物旅行前做好周密的計畫與研究，並考慮選擇友善寵物的航空公司、購買保險及提前為寵物做好旅行準備等因素。

各家航空公司都有帶寵物搭機的規定，以及有關國內運輸的網頁，西南航空、捷藍航空、美國航空、阿拉斯加航空、聯合航空與達美航空等國內航空公司的官網都詳細說明了哪些寵物可以在哪些地方旅行，以及對可放在座位下方寵物袋的要求。

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