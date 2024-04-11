美航放寬登機政策 乘客帶竉物袋也可帶隨身行李

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對家有寵物的人，這算是個好消息。美國航空放寬其寵物登機政策，允許和動物同行的旅客除了寵物袋之外，也能攜帶一個全尺寸的隨身行李。

美國航空在官網上說明，旅客若同意支付隨身攜帶寵物費（carry-on pet fee）、讓寵物在整個飛行中都待在袋內、並放置於前方座位下，可以在搭機時攜帶一個寵物袋；此外，還可攜帶一件額外的行李與寵物一起登機，該行李可以是皮包或小手提包等私人物品，或是可放在頭頂上方置物箱、符合航空公司要求的隨身行李。

在此之前，攜帶寵物進入客艙的旅客只能帶小型、可放在座位下方的個人物品，超過的更大隨身行李則需托運，費用為35元。另外，如果寵物主人想攜帶較大的隨身行李，也可將寵物放在行李艙內。

不過，攜帶寵物登機所需的費用沒有調整。根據美航官網，該費用仍為150元；同時，寵物推車仍需托運，並收取托運費用。

即使政策放寬了，專家還是建議在攜帶寵物旅行前做好周密的計畫與研究，並考慮選擇友善寵物的航空公司、購買保險 及提前為寵物做好旅行準備等因素。

各家航空公司都有帶寵物搭機的規定，以及有關國內運輸的網頁，西南航空、捷藍航空、美國航空、阿拉斯加航空、聯合航空與達美航空 等國內航空公司的官網都詳細說明了哪些寵物可以在哪些地方旅行，以及對可放在座位下方寵物袋的要求。