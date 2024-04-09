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140天奢華環球之旅 郵輪最貴套房1人84萬元

編譯徐薏茹／即時報導
郵輪。Image by Arvid Olson from Pixabay
郵輪。Image by Arvid Olson from Pixabay

麗晶七海郵輪(Regent Seven Seas Cruises)推出為期140天的奢華環球之旅，最貴的一間套房要價170萬元。

麗晶七海郵輪宣傳這一2027年環球之旅是搭乘七海輝煌號(Seven Seas Splendor)「一生難得一次的體驗」，在20周期間，輝煌號將訪問全世界71個港口，包括在峇里島、雪梨和孟買停留。

麗晶七海郵輪總裁狄馬柯(Andrea DeMarco)告訴CNN Travel，自本周稍早宣布該航程以來，該公司收到「極佳的反應」，潛在乘客對於170萬元的麗晶套房(Regent Suite)有「濃烈的興趣」。

無論哪種房型都需要高昂的費用，最平價的房間起價為每人9萬1499元，同時，4443平方呎的麗晶套房為雙人房設計，因此一人要價83萬9999元。

狄馬柯表示，願意撒錢入住麗晶套房的乘客將可享受「如宮殿般」的住房，房內牆上掛著畢卡索的原創藝術作品，還有第14層甲板的海景，房內設有一架三角鋼琴。

房價格還包含與麗晶七海郵輪相關的國內航班頭等艙機票，以及所有國際航班的商務艙機票，除此之外，麗晶套房的賓客還可以享有各種額外待遇，包括每個目的地的個人導遊、套房內spa服務、隨時待命的管家、用於寫信的個人化文具。

擁有兩間臥室的麗晶套房還有寬敞的客廳、三個步入式衣帽間、配有三溫暖的套房spa、蒸汽浴室和按摩浴缸。

麗晶的2027年環球郵輪將於2024年4月10日正式開放預訂，但潛在賓客3日起即可預先登記。

畢卡索 房價

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