台灣群雄齊飛西雅圖 華航：全面搶攻美國市場

華航總經理高星潢客運全球客運需求依舊強勁，華航在全世界都希望找客人需要的地方。（黃淑惠／攝影）

華航（2610）總經理高星潢表示，客運全球客運需求依舊強勁，華航在全世界都希望找客人需要的地方，歐洲航線布局已經達最佳的經濟規格；全面搶攻北美市場，今年7月14日華航要飛進西亞圖，群雄齊飛西雅圖 ，華航不畏懼同業競爭。

高星潢分析，華航要站穩北美市場地位，7月14日起飛進西雅圖，將與長榮 、達美及星宇三大航空公司一起搶攻北美商機，客人想要到地方，華航就要前去布局，雖然大家都飛西雅圖，台美間的強勁需求，預估對票價影響有限。

今年新機交機，成為推升華航營收、獲利成長的新動能，今年將有5架321要交機，另外3架777F貨機也會投入，有了新生財工具加入，華航會持續在客貨上努力，738客機及747貨機會陸續退出。

華航是一家國際級的航空公司，要努力找客人想要去及需要的地方，前陣子華航在歐洲努力擴大布局，航線布局已經達到經濟規模，包括倫敦、布拉格開航，羅馬也復航，歐洲布局華航暫時告一段落，接下來要全面搶攻美國市場。

在加密既有航班方面，或是航點擴大布局這都是一門大學問，就看航空公司著眼的機，例如歐洲有些點一周才2到3班，像法蘭克福商務客需求強勁，華航就會加密航班。