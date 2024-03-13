4月8日北美洲日全蝕 沿線許多城市紛推慶祝活動

NASA提供的圖像顯示，在今年4月8日北美上空日全蝕的路徑。美聯社

七年來首次橫跨全美東西兩岸的全日蝕，將在下個月8日隆重登場，從德州 西南部到緬因州大西洋岸，一條斜切過美國本土的115哩寬地帶上，估計有3200萬居民只要抬頭就能目睹此一天文奇景；美國本土其餘地區的民眾也可以看到日偏蝕。追日族現在趕快行動，還來得及搶訂到觀賞區前一夜的旅館房間。

今年的日蝕，由於全程超過7分鐘，格外特別。天文學家表示，4月8日當天，從日蝕開始的「初虧」，一直到完全結束的「復圓」，歷時長達7分半鐘；其中有4分28秒陽光將被完全遮蔽，時間幾乎是上次全國性日全蝕的兩倍。

2017年4月21日，西起俄勒岡，東至南卡羅來納的數千萬居民，經歷了2分40秒的全日蝕。在此之前，美國出現橫跨兩岸的全日蝕，距今已超過100年，下次則要等到2045年。而全長超過7分鐘的日全蝕，上次是1973年發生在非洲，下次則要等到2150年，在太平洋上才看得到。

在穿越15個州的日蝕觀測帶上，許多城市都準備好推出各種活動，與追日族同歡。

德州韋科市(Waco)將在貝勒大學麥克連體育場(McLane Stadium, Baylor University)舉行一系列科學主題活動，並在日蝕當天達到最高潮。

阿肯色州小岩城動物園(Little Rock Zoo)歡迎民眾在園內觀賞天文景象的同時，近距離觀察動物對於「天狗食日」的反應。

印第安那州印第安納波利斯賽車場(Indianapolis Motor Speedway)和伊利湖畔的雪松岬(Cedar Point)遊樂場也都安排了特別活動。

賓州伊利市(Erie)觀光 局則說，伊利湖上古意盎然的蒸氣蹼輪復古式遊河船「維多莉亞公主號」(Victorian Princess)將提供終生難忘的兩小時日蝕遊湖之旅。

紐約尼加拉瀑布州立公園已規劃多處大型場地，供民眾觀賞日全蝕。公園發言人表示，其實最佳的觀賞地點不在地面，而是從大瀑布底下的「霧中少女號」(Maid of the Mist)觀光遊艇的甲板上。

西南航空和達美航空 皆表示，當天有飛行路線接近日蝕帶的航班。達美航空甚至推出一班沿著日蝕帶飛行的特別班機，座位隨即被秒殺，不得不再加開一班。