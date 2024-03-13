我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

拜登密件案國會聽證 許景罕見成兩黨箭靶

4月8日北美洲日全蝕 沿線許多城市紛推慶祝活動

編譯彭尚興／即時報導
NASA提供的圖像顯示，在今年4月8日北美上空日全蝕的路徑。美聯社
NASA提供的圖像顯示，在今年4月8日北美上空日全蝕的路徑。美聯社

七年來首次橫跨全美東西兩岸的全日蝕，將在下個月8日隆重登場，從德州西南部到緬因州大西洋岸，一條斜切過美國本土的115哩寬地帶上，估計有3200萬居民只要抬頭就能目睹此一天文奇景；美國本土其餘地區的民眾也可以看到日偏蝕。追日族現在趕快行動，還來得及搶訂到觀賞區前一夜的旅館房間。

今年的日蝕，由於全程超過7分鐘，格外特別。天文學家表示，4月8日當天，從日蝕開始的「初虧」，一直到完全結束的「復圓」，歷時長達7分半鐘；其中有4分28秒陽光將被完全遮蔽，時間幾乎是上次全國性日全蝕的兩倍。

2017年4月21日，西起俄勒岡，東至南卡羅來納的數千萬居民，經歷了2分40秒的全日蝕。在此之前，美國出現橫跨兩岸的全日蝕，距今已超過100年，下次則要等到2045年。而全長超過7分鐘的日全蝕，上次是1973年發生在非洲，下次則要等到2150年，在太平洋上才看得到。

在穿越15個州的日蝕觀測帶上，許多城市都準備好推出各種活動，與追日族同歡。

德州韋科市(Waco)將在貝勒大學麥克連體育場(McLane Stadium, Baylor University)舉行一系列科學主題活動，並在日蝕當天達到最高潮。

阿肯色州小岩城動物園(Little Rock Zoo)歡迎民眾在園內觀賞天文景象的同時，近距離觀察動物對於「天狗食日」的反應。

印第安那州印第安納波利斯賽車場(Indianapolis Motor Speedway)和伊利湖畔的雪松岬(Cedar Point)遊樂場也都安排了特別活動。

賓州伊利市(Erie)觀光局則說，伊利湖上古意盎然的蒸氣蹼輪復古式遊河船「維多莉亞公主號」(Victorian Princess)將提供終生難忘的兩小時日蝕遊湖之旅。

紐約尼加拉瀑布州立公園已規劃多處大型場地，供民眾觀賞日全蝕。公園發言人表示，其實最佳的觀賞地點不在地面，而是從大瀑布底下的「霧中少女號」(Maid of the Mist)觀光遊艇的甲板上。

西南航空和達美航空皆表示，當天有飛行路線接近日蝕帶的航班。達美航空甚至推出一班沿著日蝕帶飛行的特別班機，座位隨即被秒殺，不得不再加開一班。

觀光 德州 達美航空

上一則

歡慶大學男籃「瘋狂三月」 溫蒂推1元、2元漢堡 只限網路訂餐

下一則

如何善用退稅？明智花錢的5種方法

延伸閱讀

美國航空公司飛中國 估10月實際增班

美國航空公司飛中國 估10月實際增班
疫情出走灣區人潮 正在返回

疫情出走灣區人潮 正在返回
達美Max10新機 恐2027年才取得

達美Max10新機 恐2027年才取得
參觀德州工廠後…分析師：特斯拉可能要3年後才有戲唱了

參觀德州工廠後…分析師：特斯拉可能要3年後才有戲唱了

熱門新聞

Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

2024-03-12 09:52
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

2024-03-11 09:18

超人氣

更多 >
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...
波音吹哨者作證後驟逝 「明顯死於自殺」

波音吹哨者作證後驟逝 「明顯死於自殺」
影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次