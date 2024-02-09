國家地理雜誌選出 今年最值得造訪和體驗的5個地方

阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）觀熊。美聯社

今年計畫造訪些新奇、有趣的地方嗎？從澳洲珊瑚海岸（Coral Coast）與沙魚共潛，到西維吉尼亞州 的水上漂流，「國家地理雜誌」（National Geographic）的「2024世界最酷景點」（Best of the World 2024）名單或許可以提供一些靈感。

與往年不同的是，今年的名單不僅列出地點，還聚焦於不可錯過的體驗；此外還加上排名，有助讀者列出優先順序。這是該雜誌首次對「世界最酷景點」進行排名，讓大家更瞭解最潮的旅遊體驗。以下是「國家地理雜誌」的探險家、攝影師與編輯共同挑選出的五大旅遊體驗活動：

1. 在肯亞騎馬獵遊：「國家地理雜誌」推薦，在肯亞北部佔地3萬2千英畝的博勒納保護區（Borana Conservancy）騎馬獵遊是今年最值得嘗試的事。

2. 法國巴黎奧運馬拉松 ：該雜誌建議在夏季奧運期間前往巴黎，參加「全民馬拉松」，2萬名業餘跑者將可體驗踩在途經凡爾賽宮、26.2英里環形奧運賽道的滋味。

3. 滑雪遊覽喬治亞共和國名列聯合國教科文組織（UNESCO）的世界自然遺產：在多山的喬治亞共和國，滑雪旅遊十分盛行。這個橫跨歐、亞兩洲的國家，擁有風景優美的斯瓦涅季山脈（Svaneti），滑雪者可以從這裡俯瞰格維巴里隘口（Gvibari Pass）全景，或前往中世紀的烏樹故里（Ushguli）村莊。

4. 在阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）觀熊：「國家地理雜誌」推薦前往太平洋沿岸的阿拉斯加國家公園觀熊，這裡是全世界棕熊最集中的地方。

5. 京都的現場音樂演出：幽靜的藝妓茶館與肅穆神社林立的京都，是日本現場音樂演出的溫床，這裡的地下俱樂部、廉價酒吧與古老咖啡館迴盪著日本最獨特、最喧鬧的音樂。