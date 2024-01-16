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喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash
Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

獨自旅遊的最大優點，是旅行體驗完全由自己掌握，無需考量他人的預算、興趣與意見，可以量身定製自己的旅程，百分之百依個人意願行事。無論是希望找到便宜的一人旅目的地，還是理想的一價全包式假期，以下是家居生活網站Good Housekeeping推薦的四個治安良好、適合女性獨自旅遊的國家：

1）冰島

冰島在「全球和平指數」（Global Peace Index）中連續16年蟬聯榜首，是世界上最安全的國家；就連美國政府也讚揚冰島「犯罪率低」。冰島擁有眾多天然奇景，包括黑沙灘（Black Sand Beach）、藍瀉湖（Blue Lagoon）、冰帽、熱氣蒸騰的間歇泉等，絕對是旅遊目的地首選。

2）西班牙

西班牙在2022年「全球和平指數」排行榜上名列前30名，是世界上和平狀況較前一年有所改善的國家之一。獨自旅行者還可以享受西班牙地形的多樣化，既有適合步行的城市，也有無垠的沙漠與靜謐的鄉村。在西班牙旅遊的另一個好處是，可輕鬆地在酒吧享用各式傳統小吃塔帕斯（tapas），或在鄰近的公園品嘗街頭美食。

3）丹麥

丹麥以其令人讚嘆的城堡、充滿活力的城鎮與村莊，以及知名的自然景觀而聞名。該國也獲評選為安全可靠的國家，在「世界經濟論壇」（World Economic Forum）2021年「旅遊與觀光發展指數」（Travel and Tourism Development Index）中名列第12。

4）克羅埃西亞

克羅埃西亞擁有1200多個島嶼，是熱愛航行或戶外水上活動旅客的完美目的地。沿海城市同時擁有美麗的鵝卵石街道、可愛的咖啡館與精緻手工藝品店。如果這還不夠，克羅埃西亞的低犯罪率也讓它成為獨自旅遊者的絕佳選擇。

冰島 觀光 預算

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