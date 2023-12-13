從心型床墊到香檳酒杯造型浴缸 成人旅館令人臉紅的布置

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當柯瑞 ·賓奈特(Corey Bienert)與新婚妻子瑪格麗特(Margaret Bienert)走進波柯諾海灣渡假村(Cove Pocono Resorts)的蜜月套房時，兩人不約而同被眼前的景象驚呆了。可以仰望人造星空的圓形眠床，以及七呎高的香檳酒杯造型雙人按摩浴缸。

接下來這對年紀30出頭新人所做的事情，就和所有Z世代年輕人一樣，拿起手機在房間內拚命拍照打卡。「那真是個神奇的周末，我不停地拍照，」瑪格莉特表示，「退房以後，我還不禁想著什麼時候再回來？」

位於賓州 波科諾山(Mount Pocono, PA)的波柯諾海灣渡假村旗下有三家飯店，標榜各式古怪、調皮、趣味、浪漫又曖昧的一系列成人主題套房，一度為這個只有3000多居民的湖濱小村落贏得「世界蜜月之都」的美譽。

這趟難忘的蜜月之旅，激發了這對職業攝影師夫妻檔對於成人主題旅館的好奇，進而展開計畫性的全國探索之旅。他們的照片有隨興自拍，也有專業鏡頭，先是發表在Instagram上，接著在TikTok 上引發高度關注，五年後終於集結成冊：「媚俗旅店--美國夢幻假期一段超酷之旅」(Hotel Kitsch: A Pretty Cool Tour of America’s Fantasy Getaways)在今年10月出版。

這些年下來，賓奈特夫婦見識了不少令人臉紅心跳的室內設計，例如完全是玻璃鏡面的天花板，或是愛心造型並且灑滿了玫瑰花瓣的按摩浴缸；也有些大膽到令人不敢恭維的裝潢，好比四面牆壁全部都用紫色天鵝絨包覆的無窗戶房間。此外，還有許多巧奪天工的創意，包括用貨真價實老爺汽車改造的床，或是用整段報廢客機機身改裝而成的客房。

同時，他們也從親身體驗中累積了不少使用心得，譬如心形或圓形床墊其實並不好睡， 尤其是兩個人並躺的時候。

不過最令粉絲和讀者好奇的，還是那座七呎高的香檳酒杯浴缸。「你要如何爬進去啊？」「它真的是懸空獨立的嗎？」

瑪格麗特揭開了謎底 ：浴缸其實是安裝在二樓的地板上，只有半圓形的側面像陽台一般突出來；從一樓看到的香檳酒杯形狀是利用鏡子反射造成的視覺效果，酒杯杯腳只是裝飾用柱子，根本無法承受裝滿水的浴缸和兩個成人的重量。入浴的時候，要走樓梯上二樓，再步入浴缸。